Сьогодні 26 березня: яке свято та день в історії

26 березня – День Національної гвардії України. Цього дня у 1995-му в перших семи країнах ЄС набули чинності Шенгенські угоди. У 1992-му Верховна Рада України ухвалила закон “Про внутрішні війська МВС”. У 1945-му завершилася битва за Іодзіму. У 1917-му до Києва повернувся Михайло Грушевський. У 1845-му запатентували медичний пластир. У 1826-му Шуберт дав свій перший і єдиний публічний концерт.

Свята та пам’ятні дати 26 березня

26 березня – День Національної гвардії України.

У світі – День хворих на епілепсію (Фіолетовий день).

Також сьогодні: Цілий день для цільного зерна та День свободи документів (обидва відзначають в останню середу березня).

26 березня в історії

26 березня 1826 року дав свій перший та єдиний публічний концерт австрійський композитор Франц Петер Шуберт. Докладніше.

26 березня 1845 року американські лікарі Хорес Харрелл та Вільям Шекат запатентували медичний пластир. Докладніше.

26 березня 1917 року до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський. Докладніше.

26 березня 1945 року завершився бій за Іодзіму. Докладніше.

26 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України”. У тексті визначили: “Внутрішні війська МВС входять до системи Міністерства внутрішніх справ України й призначені для охорони та оборони важливих державних об’єктів, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, а також для участі в охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю”.

Цього дня в Україні відзначають День Національної гвардії.

У 1992-му, коли Верховна Рада ухвалювала цей Закон, Національна гвардія до складу Внутрішніх військ не входила. Вона була окремим утворенням, заснованим 4 листопада 1991 року. І саме ця дата спочатку була Днем Нацгвардії. Проте у 1999-му президент України Леонід Кучма своїм указом по суті розформував гвардію, передавши її окремі з’єднання та майно Внутрішнім військам МВС та військовим частинам Міноборони. Нацгвардію відродили після Революції Гідності та на тлі російського вторгнення до Криму та на Донбас – у 2014 році. Базою на її формування стали як добровольці з Майдану, так і Внутрішні війська. У 2015-му президент України Петро Порошенко призначив новий день Національної гвардії – на двадцять шосте березня, “враховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку”.

26 березня 1995 року в перших семи країнах ЄС набули чинності Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах. Докладніше.

Церковне свято 26 березня

26 березня – Собор архангела Гавриїла. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 26 березня вже розцвіла верба, то настав час виставляти бджіл на пасіці.

Якщо в цей день гроза – чекайте на похолодання.

Якщо день сонячний, то й решта березня буде погожою.

Що не можна робити 26 березня

Не можна рубати дерева.

Не можна розпочинати нові справи, особливо довгострокові та складні проєкти.

День невдалий для риболовлі.