Сегодня 26 марта: какой праздник и день в истории

26 марта – День Национальной гвардии Украины. В этот день 1995-го в первых семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения. В 1992-м Верховная Рада Украины приняла закон «О внутренних войсках МВД». В 1945-м завершилось сражение за Иводзиму. В 1917-м в Киев вернулся Михаил Грушевский. В 1845-м запатентовали медицинский пластырь. В 1826-м Шуберт дал свой первый и единственный публичный концерт.

Праздники и памятные даты 26 марта

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

В мире – День больных эпилепсией (Фиолетовый день).

Также сегодня: Целый день для цельного зерна и День свободы документов (оба отмечают в последнюю среду марта).

26 марта в истории

26 марта 1826 года дал свой первый и единственный публичный концерт австрийский композитор Франц Петер Шуберт. Подробнее.

26 марта 1845 года американские врачи Хорэс Харрелл и Уильям Шекат запатентовали медицинский пластырь. Подробнее.

26 марта 1917 года в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский. Подробнее.

26 марта 1945 года завершилось сражение за Иводзиму. Подробнее.

26 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины». В тексте определили: «Внутренние войска МВД входят в систему Министерства внутренних дел Украины и предназначены для охраны и обороны важных государственных объектов, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины, а также для участия в охране общественного порядка и борьбы с преступностью».

В этот день в Украине отмечают День Национальной гвардии.

В 1992-м, когда Верховная Рада принимала этот Закон, Национальная гвардия в состав Внутренних войск не входила. Она была отдельным образованием, основанным 4 ноября 1991-го. И именно эта дата исходно была Днем Нацгвардии. Однако в 1999-м президент Украины Леонид Кучма своим указом по сути расформировал гвардию, передав ее отдельные соединения и имущество Внутренним войскам МВД и воинским частям Минобороны. Нацгвардию возродили после Революции Достоинства и на фоне российского вторжения в Крым и на Донбасс – в 2014 году. Базой для ее формирования стали как добровольцы с Майдана, так и Внутренние войска. В 2015-м президент Украины Петр Порошенко назначил новый день Национальной гвардии – на двадцать шестое марта, «учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка».

26 марта 1995 года в первых семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах. Подробнее.

Церковный праздник 26 марта

26 марта – Собор архангела Гавриила. Подробнее.

Народные приметы

Если 26 марта уже расцвела верба, то пора выставлять пчел на пасеке.

Если в этот день гроза – ждите похолодания.

Если день солнечный, то и остаток марта будет погожим.

Что нельзя делать 26 марта

Нельзя рубить деревья.

Нельзя начинать новые дела, особенно долгосрочные и сложные проекты.

День неудачный для рыбалки.