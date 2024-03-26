Сегодня 26 марта: какой праздник и день в истории

26 марта – День Национальной гвардии Украины. В этот день в 1826 году Шуберт дал свой первый и единственный публичный концерт. В 1845-м запатентовали медицинский пластырь. В 1917-м в Киев вернулся Михаил Грушевский. В 1945-м завершилось сражение за Иводзиму. В 1995-м в первых семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения.

Праздники и памятные даты 26 марта

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

В мире – День больных эпилепсией (фиолетовый день).

26 марта в истории

26 марта 1826 года дал свой первый и единственный публичный концерт австрийский композитор Франц Петер Шуберт. Подробнее.

26 марта 1845 года американские врачи Хорэс Харрелл и Уильям Шекат запатентовали медицинский пластырь. Подробнее.

26 марта 1917 года в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский. Подробнее.

26 марта 1945 года завершилось сражение за Иводзиму.

Чтобы захватить японский остров-форт, армии США понадобилось больше месяца (американские войска высадились сюда 19 февраля). Во время этой битвы американцы потеряли убитыми и ранеными 27 909 человек, а японцы — практически всех защитников острова (погибли 20 703 солдата, лишь около 200 оказались в плену). Японцы оказывали отчаянное сопротивление. В последние дни обороны у них иссякли запасы воды, защитники острова страдали от жажды. А те, кто пытался выйти из бункеров, чтобы собрать хотя бы дождевую воду, почти никогда не возвращались, ведь обстрелы были максимально массированными. В безнадежности положения защитники отдавали себе отчет уже в середине месяца. Так, 14 марта командир полка, защищавшего штаб главнокомандующего, сжег военный флаг части, чтобы тот не достался противнику. А 16 марта командующий обороной Иводзимы Курибаяси Тадамити отправил прощальную телеграмму в Генштаб в Токио. Военачальник, в частности, сообщил, что его подчиненные «воевали упорно, как демоны». При этом командующий принес извинения, что не смог отстоять остров в неравном бою.

«Знаю, что императорские земли не будут знать покоя, пока Иводзима не отвоевана. Поэтому даже если я стану привидением, клянусь обязательно вернуть ее», — телеграфировал Курибаяси.

В ответ на это из Токийского Генштаба 17 марта отправили телеграмму, где сообщили о повышении командира до ранга генерала. Но он ее не получил – на тот момент вся связь с островом уже оборвалась. Последние защитники Иводзимы в ночь с 25 на 26 марта провели самоубийственную контратаку. Ее возглавили лично генерал Курибаяси и контр-адмирал Итимару, которые повели за собой несколько сотен воинов. Они убили 59 морских пехотинцев США, еще 119 получили смертельные ранения. Все японские солдаты вместе со своими командирами погибли. После захвата остров Иводзима долгое время находился под американской оккупацией. Войска США вывели оттуда только в 1968 году. А в 1985-м здесь провели совместную поминальную службу и церемонию примирения — «Воссоединение Чести» с участием ветеранов армий Японии и США.

26 марта 1995 года в первых семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах. Подробнее.

Церковный праздник 26 марта

26 марта – Собор архангела Гавриила. В Священном Писании архангела Гавриила упоминают несколько раз. Именно он открыл пророку Моисею тайну сотворения мира, а также сообщил матери Девы Марии Анне, что у нее вскоре родится дочь. Также он сообщил самой Марии о том, что она станет матерью Мессии. Иосифа, мужа Марии, Гавриил предупредил, что Ирод намерен убить всех младенцев. Архангел опекал Деву Марию на протяжении всей жизни. Его считают защитником верующих.

Народные приметы

Если 26 марта уже расцвела верба, то пора выставлять пчел на пасеке.

Если в этот день гроза – ждите похолодания.

Если день солнечный, то и остаток марта будет погожим.

Что нельзя делать 26 марта

Нельзя рубить деревья.

Нельзя начинать новые дела, особенно долгосрочные и сложные проекты.

День неудачный для рыбалки.