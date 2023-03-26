Сегодня 26 марта: какой праздник и день в истории

26 марта – День Национальной гвардии Украины. Христиане чествуют Иоанна Лествичника. В этот день 1826 дал свой единственный концерт Шуберт, в 1917 в Киев вернулся Михаил Грушевский, а в 1995 в первых семи странах ЕС начал действовать Шенген.

Праздники и памятные даты 26 марта

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

В мире – Фиолетовый день, посвященный поддержке пациентов с эпилепсией.

26 марта в истории

26 марта 1826 года дал свой первый и единственный публичный концерт австрийский композитор Франц Петер Шуберт.

Так получилось, что популярности он достиг буквально перед смертью. Шуберт происходил из семьи учителя и музыканта-любителя. Свои первые произведения композитор-вундеркинд написал в возрасте 13 лет. Однако его талант долгое время не находил признания. Шуберт вынужден был работать учителем в той же семинарии, что и его отец, позже – преподавать музыку дочерям местного графа. Известность пришла к Шуберту в возрасте 26 лет. В 1823 году его избрали почетным членом Штирийского и Линцского музыкальных союзов. За свой первый (и, к сожалению, последний) концерт Шуберт получил единственный в жизни солидный гонорар – 800 гульденов. За эти средства он наконец смог приобрести собственный рояль.

Но насладиться инструментом и создать еще больше прекрасной музыки Шуберту было не суждено. Он умер 19 ноября того же года – в неполные 32 – от брюшного тифа. На памятнике над могилой композитора высечена надпись: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды. Здесь покоится Франц Шуберт».

26 марта 1845 года американские врачи Хорес Харрелл и Уильям Шекат запатентовали медицинский пластырь. На самом деле, это еще не был тот пластырь, к которому мы привыкли. Патент врачи получили на разработанный ими процесс растворения резины и разбрызгивание ее на ткань, что делало ткань липкой. В дальнейшем выяснилось, что химические компоненты, которые использовали при изготовлении пластыря по этой технологии, часто вызывают у людей аллергическую реакцию. Следующий шаг к современному пластырю сделал в 1882 году немец Пауль Карл Бойерсдорф. Он нанес на льняную ткань природный каучук, сосновую смолу и окись цинка. Новая вариация пластыря также была запатентована и возникла известная компания Beiersdorf. Сам же Пауль продал свою фармацевтическую фабрику вместе с патентом 27-летнему фармацевту Оскару Тропловицу. Тот доработал технологию, вовлекая в процесс дерматолога Пауля Унна. Вместе они получили патент на Leukoplast, который мы называем бактерицидным пластырем.

26 марта 1917 года в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский.

Перед этим его единогласно заочно избрали председателем только что созданной Украинской Центральной Рады. Грушевский на тот момент был одним из самых активных и известных деятелей украинского движения. К нему будущий руководитель УНР присоединился еще в студенческие годы, когда учился в университете Святого Владимира в Киеве (в 1890-е). Тогда он входил в тайную киевскую «Громаду». После окончания университета Грушевский перебрался во Львов, где стал профессором кафедры всемирной истории и впоследствии возглавил Научное общество имени Шевченко. Также во Львове он начал писать и издавать свою фундаментальную работу – «История Украины-Руси», которая была запрещена в Российской империи. В 1899 году будущий глава Центральной Рады впервые пошел в политику — вместе с Иваном Франко вступил в ряды Украинской национально-демократической партии и даже возглавил городское отделение. Впрочем, надолго Грушевского не хватило – он вернулся к научной работе. В 1905-м вернулся в Киев из-за давления польских чиновников. Создавал и издавал украинские издания, а в сентябре 1907 года стал одним из основателей нелегального Общества украинских поступовцев. Именно эта в начале общественная организация стала в 1917 году движущей политической силой, ставшей у истоков создания Украинской Центральной Рады. Сам Грушевский в этот момент был не в Украине. В 1914 году его арестовали, обвиняя в «австрофильстве» и шпионаже, а затем сослали в Симбирск. Впоследствии Грушевскому разрешили переехать в Казань, а в сентябре 1916 – в Москву. Вернуться в Украину он смог только после Февральской революции в Петрограде. В Киев Грушевский приехал уже заочно избранным главой Украинской Центральной Рады.

26 марта 1995 года в первых семи странах ЕС вступили в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах. Первыми границы открыли Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия, Португалия и Испания. Соглашение об этом подписали за десять лет до его вступления в силу – 14 июня 1985.

Сейчас в Шенгенскую зону входят 27 стран. Причем, Шенген распространяется не на все страны ЕС, и не все страны, в которых он действует, являются членами Европейского Союза. Так, четыре страны ЕС еще не входят в Шенгенскую зону – это Болгария, Кипр, Румыния и Ирландия. Но Шенген действует в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, не являющихся членами ЕС.

Церковный праздник 26 марта

26 марта христиане чтят память преподобного Иоанна Лествичника. В 16 лет он пришел в Синайский монастырь, где через 4 года был пострижен в монахи. 19 лет Иоанна воспитывал старец Мартирий. В 35 лет Иоанн ушел отшельником в пустыню у подножия горы Синай. Он провел там 40 лет в молитвах, сочиняя книги. Когда ему было 75, Иоанна избрали игуменом Синайской обители. Он является автором знаменитой «Лествицы», в которой раскрыл 30 ступеней восхождения к духовному совершенству. В этом произведении Иоанн описал путь человека к совершенству, приближающему к Царству Небесному. Четыре года святой Иоанн пробыл игуменом, затем снова вернулся к уединению и безмолвию. Умер в 649 году.

Народные приметы

Гуси купаются в воде – скоро будет потепление.

Если из березы течет много сока, то лето будет непогожим.

Что нельзя делать 26 марта

Нельзя обрезать или пилить деревья, ломать их ветки.