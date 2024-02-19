Сегодня 19 февраля: какой праздник и день в истории

19 февраля 1199 года считается датой основания Тевтонского ордена. В 1861-м российский император Александр II издал манифест, которым отменил крепостное право. В 1913-м установлен рекорд наименьшей продолжительности пребывания человека в должности президента страны. В 1945-м морская пехота США высадилась на Иводзиму. В 1954-м Крымскую область передали в состав УССР. В 1992-м Верховная Рада Украины утвердила Тризуб как Малый Герб Украины. В 2014-м развертывалось противостояние на Майдане и пылал Дом профсоюзов.

Праздники и памятные даты 19 февраля

19 февраля в Украине – День Государственного Герба.

В мире – Международный день защиты морских млекопитающих, Международный день перетягивания каната, День предотвращения плагиата.

19 февраля в истории

19 февраля 1199 года считается датой основания Тевтонского ордена. Подробнее.

19 февраля 1861 года российский император Александр II издал манифест, которым отменил крепостное право в империи. Подробнее.

19 февраля 1913 года установлен рекорд наименьшей продолжительности пребывания человека на посту президента страны. Он принадлежит крайне временному президенту Мексики Педро Ласкураину. Подробнее.

19 февраля 1945 года морская пехота США высадилась на остров Иводзима – настоящий японский форт, взятие которого длилось до 26 марта и обошлось обеим сторонам в десятки тысяч жизней.

Сражение за Иводзиму стало одним из ключевых на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Ее началом традиционно датируют 16 февраля, когда корабли США добрались до берегов острова и начали его обстреливать. Однако сама сухопутная операция стартовала именно 19 февраля.

Это была первая военная операция США непосредственно на японской земле. И несмотря на значительное преимущество в людях и ресурсах, взятие несгибаемого острова далось американцам очень тяжело. Сам остров Иводзима довольно небольшой. Его длина – менее 8 км, а ширина – 4 км на севере и около 800 м на юге. Однако он во времена Второй мировой имел чрезвычайное стратегическое значение – «прикрывал» Токио от воздушных атак и в целом мешал бомбардировкам основной территории Японии. На нем размещался радарный пост, предупреждавший «большую землю» о налетах, а также аэродром Тидори, с которого успешно работала японская авиация (в том числе – истребительная, «охотившаяся» на американские бомбардировщики). Американцам Иводзима была нужна для дальнейших операций против Японской империи, ведь остров мог стать базой для авиации США. На тот момент американским самолетам, чтобы добраться до Японии, приходилось преодолевать огромные расстояния без дозаправки. Они часто просто не долетали.

Поэтому принципиальность владения островом была ясна обеим сторонам. И пока США постепенно продвигались в сторону Иводзимы, успешно завершив ряд сражений за другие архипелаги Тихого океана, японцы укрепляли фортификации и оборону острова. Его превратили в настоящий форт с глубоко эшелонированной обороной, сеткой подземных тоннелей и бункеров, большим количеством артиллерии. Кроме того, сюда постоянно поступали подкрепления. Так что к началу «Операции «Отсоединение» (как назвали план штурма острова американцы) здесь уже собралось около 21 тысячи японских воинов. 13 февраля японский разведывательный самолет зафиксировал 170 кораблей США, двигавшихся в сторону Иводзимы. Японцы приняли нестандартное решение – не противиться высадке американцев на берег, чтобы не разоблачить заранее позиции своей артиллерии. Битва началась тогда, когда солдаты США ступили на японскую землю.

Она стала кровавой. По официальным данным, потери войск США составили 27 909 человек (убитыми и ранеными). Японцы потеряли практически всех защитников острова – погибли 20 703 солдата, только около 200 оказались в плену. А еще ряд – продолжал сопротивляться и после захвата американцами острова, не зная о том, что битва уже завершена. Одним из самых героических эпизодов этой битвы стало последнее отчаянное контрнаступление японцев, в которое их повел генерал Курибаяси (о том, что его повысили до генерала, он так и не узнал, ведь сообщение из генштаба было отправлено, когда противник уже уничтожил все средства связи). Это контрнаступление началось в ночь на 17 марта. Японские воины получили приказ сражаться насмерть. Завершающая самоубийственная контратака произошла в ночь с 25 на 26 марта. Ее возглавили лично генерал Курибаяси и контр-адмирал Итимару, которые вели за собой несколько сот воинов. Из-за неожиданности нападения были убиты 59 морских пехотинцев США, а 119 получили смертельные ранения. Все японские солдаты вместе со своими командирами погибли. Захватив остров, армия США организовала там авиабазу и начала методичные бомбардировки островов Японского архипелага. Иводзима долгое время находилась под американской оккупацией и после завершения Второй мировой. Войска США вывели с острова только в 1968 году. А в 1985-м здесь провели совместную поминальную службу и церемонию примирения — «Воссоединение Чести» с участием ветеранов армий Японии и США.

19 февраля 1954 года президиум Верховного Совета СССР одобрил указ, которым передал Крымскую область из состава РСФСР в состав УССР. Подробнее.

19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины утвердила Тризуб как Малый Герб Украины. В 1996 году его статус закрепили в статье 20 Конституции Украины.

19 февраля 2014 года на Майдане в Киеве продолжалась самая острая фаза противостояния участников Революции Достоинства и силовиков. С позднего вечера 18 февраля пылал Дом профсоюзов (из огня спасли 41 человека, однако двое погибли).

Также продолжался штурм. Люди на Майдане поджигали шины и образовали ночью сплошную полосу пламени, мешавшую захватить Майдан. Силовики в это время продолжали подготовку к «антитеррористической операции» (такой режим позволял им использовать огнестрельное орудие). В ход пошли три водомета, которые поливали ледяной водой людей со стороны улицы Институтской, в центр Киева подтянули БТРы. Майдановцы отбивались брусчаткой и «коктейлями Молотова». Острая фаза противостояния на грани длилась ночью. Ближе к утру на поддержку к защитникам Майдана прорвалось несколько автобусов протестующих – сначала «сотня» из Львова, впоследствии еще одна – из Тернополя. Автобусы с подкреплениями прибывали на Майдан и дальше. Свежие силы с палками и щитами бросились в наступление на силовиков, и те отступили. Картина штурма Майдана, транслируемая украинскими телеканалами и блогерами в соцсетях, обострила события и в регионах. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Луцке протестующие захватили здания силовых структур. СМИ к вечеру сообщали, что на Майдане 19 февраля погибли восемь человек, а еще около 200 получили различные ранения, в том числе 35 человек — тяжелые. В течение дня продолжались безуспешные переговоры оппозиции с президентом Януковичем. На 20 февраля он объявил день траура. А в трагедии обвинил, конечно, представителей оппозиции, которые якобы призывали людей оказать вооруженное сопротивление.

Церковный праздник 19 февраля

19 февраля чтят память апостолов от 70: Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии. Они трое были учениками и сподвижниками святого апостола Павла. Апостол Архип был епископом города Колоссы во Фригии. Апостол Филимон был именитым гражданином того же города, и в его доме собирались христиане, чтобы совершать богослужения. Апостол Павел рукоположил Филимона в сан епископа и тот путешествовал, проповедуя Евангелие. А затем стал архипастырем города Газа. Апфия была женой Филимона. Она принимала в доме путешественников и больных и помогала мужу в его работе. Во времена гонений на христиан императора Нерона Архипа, Филимона и Апфию судили. Апостола Архипа порезали ножами, а Филимона и Апфию после пыток по пояс зарыли в землю и били камнями, пока святые мученики не умерли.

Народные приметы

Если на земле еще много снега, урожай будет поздним.

Солнечный и ясный день – к плодородному году и раннему лету.

Если разлились реки, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать 19 февраля

Нельзя отказывать в помощи нищим.

Нельзя занимать деньги, еду и вещи, иначе весь год проведете в долгах.