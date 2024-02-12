Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории

12 февраля 1852 года ночью Гоголь сжег второй том своих «Мертвых душ». В 1918-м Малый Совет УНР утвердил Владимиров Тризуб как Большой и Малый Герб Украинского государства. В 1946-м Уинстон Черчилль впервые произнес: «No Comments» («Без комментариев»). В 1949-м в Эквадоре толпа, взбешенная трансляцией радиоадаптации «Войны миров», сожгла радиостанцию и местную газету. В 1960-м запустили первый украинский исследовательский ядерный реактор.

Праздники и памятные даты 12 февраля

12 февраля – Международный день Дарвина, День Красной руки (Международный день борьбы с использованием детей-солдатов), Международный день эпилепсии (ежегодно отмечается во второй понедельник февраля), Международный день брачных агентств.

12 февраля в истории

В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Николай Гоголь сжег второй том своего романа «Мертвые души». Подробнее.

12 февраля 1918 года в Коростене Малый Совет УНР принял Владимиров Тризуб как Большой и Малый Герб Украинского государства. История Тризуба уходит в древность. Он был знаком князей династии Рюриковичей. Его настоящее название, которое было во времена Киевской Руси, историкам неизвестно. Династический знак не упоминается ни в каких сохранившихся с тех пор письменных источниках. Но сам символ встречается очень часто. Он присутствует на печати, найденной при раскопках Десятинной церкви в 1912 году, да и на кирпичах этой церкви.

Тризуб чеканили на золотых и серебряных монетах времен Владимира Великого. Он есть и в европейских источниках: так, в болгарской летописи «Хроника Манассии» (XIV в.) изображено войско князя Святослава с флагами, на древках которых – тризубы. Этот же знак изображен на могильной плите французской королевы Анны Ярославны – дочери Ярослава Мудрого. Современные исследователи проследили изменения в этом символе, происходившие во время княжения династии Рюриковичей.

Знак исчез из употребления примерно в середине XIII века. А был найден в XVIII веке – сначала на древних монетах, обнаруженных при раскопках. Идея взять Тризуб Гербом Украинского государства принадлежала профессору Дмитрию Антоновичу. Исходно он предложил использовать это изображение на первой банкноте УНР – при введении в обращение собственной денежной единицы. А уже потом, 12 февраля 1918-го, во время заседания Малого Совета в Коростене поддержали предложение главы УЦР Михаила Грушевского принять Тризуб как Большой и Малый Государственный Герб УНР. Полным составом Центральная Рада утвердила это решение 22 марта.

12 февраля 1946 года Уинстон Черчилль впервые произнес: «No Comments» («Без комментариев»). Впоследствии эта фраза стала широко употребляемой у политиков (и не только). Подробнее.

12 февраля 1949 года произошла трагедия в столице Эквадора Кито, спровоцированная неудачной шуткой местных журналистов. Они решили повторить опыт американских коллег. Те в 1938 году создали радиоадаптацию романа Герберта Уэллса «Война миров», превратив события романа в якобы выпуск новостей. Несмотря на то, что в эфире несколько раз информировали, что рассказ об атаке инопланетян – это вымысел, многие слушатели, включившие трансляцию не с самого начала, были шокированы. Это спровоцировало панику. Не известно, почему эта идея показалась журналистам из Эквадора удачной. Но они решили последовать примеру и создать собственную фейковую «Войну миров» в эфире.

Радио Кито работало в офисе местной газеты «El Comercio». И радио, и газета были авторитетными и уважаемыми СМИ. Так что постановку «нападения инопланетян» в эфире слушатели восприняли совершенно серьезно. Хотя мистификация продолжалась всего около 20 минут, этого хватило, чтобы сначала вызвать у местных жителей панику, а следом возмущение. Разъяренная толпа окружила радиостанцию, бросая камни, а затем подожгла двери. Пламя распространилось, пылали груды газет в редакции «El Comercio». Журналисты редакции, оказавшиеся запертыми в этом аду, звали на помощь. Но полиция восприняла это как продолжение мистификации. В результате люди прыгали из окон, здание выгорело дотла. А пять человек погибли. Радио Кито после этих событий закрыли на два года, оно вернулось в эфир в 1951-м.

12 февраля 1960 года запустили первый украинский исследовательский ядерный реактор.

Событие произошло в Институте ядерных исследований НАН Украины в Киеве. Оно положило начало развитию атомной энергетики. Группу физиков, работавших над киевским реактором, возглавлял Игорь Курчатов. Мощность первого реактора составляла 10 МВт. Реактор был научным оборудованием, которое создавали для проведения экспериментов. Также он мог производить различные изотопы – для использования в промышленности и медицине. Этот первый украинский реактор работает до сих пор. В 2010-м его модернизировали, установив новые современные системы управления и защиты и новое хранилище для отработанного ядерного топлива.

12 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Латвией. Независимость Украины признала Шри-Ланка.

Церковный праздник

12 февраля чтят память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского. Он был сначала епископом Севастийским в Армении, а затем получил Антиохийскую кафедру. Боролся с ересью ариан. Он рукоположил в дьяконы будущего святителя Василия Великого, а также крестил и воспитывал Иоанна Златоуста. Когда императором стал Юлиан Отступник, он изгнал Мелетия, однако его преемник Иовиан вернул святого на его кафедру. В 363 году, святой Мелетий написал Богословский трактат «Изложение веры», способствовавший обращению в православие многих ариан. Председательствовал на II Вселенском Соборе в Константинополе. Там он поднял руку и показал три пальца, затем соединил два пальца, а один пригнул и, благословив народ, провозгласил: «Три ипостаси понимаем, о едином существе говорим». При этом святителя осенил огонь, словно молния. Во время этого Собора святитель Мелетий скончался.

Народные приметы

Если на полях еще лежит снег, урожай в этом году будет хорошим.

Кошка прячется под одеяло или на батарею – скоро похолодает.

Что нельзя делать 12 февраля

Нельзя выбрасывать остатки хлеба или выпечки.

Лучше не отправляться в путь.