Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории

12 февраля по церковному календарю – собор Трех святителей. В этот день Гоголь сжег второй том своих «Мертвых душ», а Черчилль впервые использовал любимую фразу политиков: «Без комментариев».

Праздники и памятные даты 12 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины 12 февраля не отмечают.

Под эгидой ООН проходят Международный День Дарвина и Международный День детей-солдатов.

12 февраля в истории

В ночь с 11 на 12 февраля 1952 года Николай Гоголь сжег второй том своего романа «Мертвые души».

Вокруг этой истории много домыслов и легенд. Есть версии, что писатель сделал это нечаянно. Однако факт в том, что результат многолетнего труда был утрачен. Среди причин решения писателя уничтожить свой роман исследователи творчества Гоголя отмечают «травлю» писателя со стороны российских критиков после выхода первого тома «Мертвых душ». Ведь в нем Россия была представлена столь безнадежной и мрачной – особенно на контрасте с Украиной, которую писатель всегда изображал яркой и позитивной. В частности, критик Аксаков писал Гоголю в 1842 году следующее: «Смотрите, какая страшная, тяжелая насмешка в конце этой книги: «Русь, куда несешься ты, сама не знаешь, не даешь ответа». Другие со слезами на глазах от полного отчаяния: они говорят, что тот не русский, у кого сердце не обливается кровью при созерцании безрадостного состояния, говорят: «Гоголь не любит России: посмотрите как хороша Малороссия и какая Россия». Во втором томе «Мертвых душ» Гоголь вроде бы планировал создать положительный образ России, но, поскольку не мог обманывать в первую очередь самого себя, так и не справился с этой задачей. Вскоре после сожжения «Мертвых душ – 2» Николай Гоголь скончался.

12 февраля 1918 года в Коростене Малый Совет УНР принял Владимиров Тризуб как большой и малый герб Украинского государства.

12 февраля 1946 года Уинстон Черчилль впервые произнес: «No Comments» («Без комментариев»). Со временем эта фраза стала широко употребляемой у политиков (и не только).

Сам Черчилль не захотел комментировать переговоры с президентом США Гарри Трумэном. 12 февраля журналисты поймали Черчилля на выходе из Белого дома после встречи с Трумэном, пытаясь получить хоть какие-то подробности. Но британский премьер сказал только: «No Comments». Позже Черчилль рассказывал, что сам позаимствовал такую емкую формулировку у американского дипломата, госсекретаря Самнера Велса.

12 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Латвией. Независимость Украины признала Шри-Ланка.

Церковный праздник 12 февраля

12 февраля христиане празднуют Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник Трех святителей является одним из самых почитаемых праздников Православной Церкви.

Толчком для установления этого праздника был церковный спор во второй половине XI века относительно того, кто из трех святых более ценен для церкви. Согласно Священному Писанию, этот спор разрешили сами святители. Они явились епископу Евхаитскому Иоанну – сначала каждый в отдельности, а затем все три вместе. И сказали: «Как видишь, мы равны пред Богом; нет у нас ни разделения, ни какого-либо противодействия друг другу. Если ты ссылаешься на одного, то с этим согласны и оба других. Поэтому прикажи тем, кто спорит о нас, прекратить споры». Епископ Иоанн немедленно рассказал о своем видении тем, кто вел споры, и примирил их. И в 1076 году установил праздник Трех святителей.

Народные приметы

Сильный ветер 12 февраля сулит дождливую погоду с весны до осени.

Если снег падает крупными хлопьями – к оттепели.

Что нельзя делать 12 февраля

Нельзя заниматься рукоделием (шить, вышивать, вязать).

Не желательно ссориться.