Сьогодні 12 лютого: яке свято та день в історії

12 лютого за церковним календарем – собор Трьох святителів. Цього дня Гоголь спалив другий том своїх “Мертвих душ”, а Черчилль уперше використав улюблену фразу політиків: “Без коментарів”.

Свята та пам’ятні дати 12 лютого

Державні та професійні свята України 12 лютого не відзначають.

Під егідою ООН проходять Міжнародний День Дарвіна та Міжнародний День дітей-солдатів.

12 лютого в історії

У ніч із 11 на 12 лютого 1952 року Микола Гоголь спалив другий том свого роману “Мертві душі”.

Навколо цієї історії багато домислів та легенд. Є версії, що письменник зробив це ненароком. Проте факт у тому, що результат багаторічної праці було втрачено. Серед причин рішення письменника знищити свій роман дослідники творчості Гоголя відзначають “цькування” письменника з боку російських критиків після виходу першого тому “Мертвих душ”. Адже в ньому Росія була представлена ​​такою безнадійною та похмурою – особливо на контрасті з Україною, яку письменник завжди зображував яскравою та позитивною. Зокрема, критик Аксаков писав Гоголю в 1842 році наступне: “Дивіться, яке страшне, важке глузування наприкінці цієї книги: “Русь, куди мчиш, сама не знаєш, не даєш відповіді”. Інші — зі сльозами на очах від цілковитого відчаю: вони говорять, що той не руський, у кого серце не обливається кров’ю при спогляданні безрадісного стану, — говорять: «Гоголь не любить Росії: подивіться яка гарна Малоросія і яка Росія“. У другому томі “Мертвих душ” Гоголь начебто планував створити позитивний образ Росії, але, оскільки не міг обманювати насамперед себе, так і не впорався з цим завданням. Незабаром після спалення “Мертвих душ – 2” Микола Гоголь помер.

12 лютого 1918 року в Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий та малий герб Української держави.

12 лютого 1946 року Вінстон Черчилль вперше промовив: “No Comments” (“Без коментарів”). Згодом ця фраза стала широко вживаною у політиків (і не тільки).

Сам Черчилль не захотів коментувати переговори з президентом США Гарі Труменом. 12 лютого журналісти впіймали Черчилля на виході з Білого дому після зустрічі з Труменом, намагаючись отримати хоч якісь подробиці. Але британський прем’єр сказав лише: “No Comments”. Пізніше Черчилль розповідав, що сам запозичив таке містке формулювання в американського дипломата, держсекретаря Самнера Велса.

12 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Латвією. Незалежність України визнала Шрі-Ланка.

Церковне свято 12 лютого

12 лютого християни святкують Собор вселенських вчителів та святителів: Василя Великого, Григорія Богослова та Йоана000 Золотоустого. Свято Трьох святителів є одним із найшанованіших свят Православної Церкви.

Поштовхом до встановлення цього свята була церковна суперечка у другій половині XI ст. щодо того, хто з трьох святих є більш цінним для церкви. Згідно зі Святим Писанням, цю суперечку розв’язали самі святителі. Вони яви­лися єпископу Євхаїтському Йоану – спочатку кожен окремо, а потім усі три разом. І сказали: “Як бачиш, ми рівні перед Богом; немає у нас ні роз­ділення, ні якоїсь протидії один одному. Якщо ти посилаєшся на одного, то з тим згодні й обидва інші. Через те накажи тим, хто сперечається щодо нас, припинити суперечки”. Єпископ Йоан негайно розповів про своє видіння тим, хто вів суперечки, й примирив їх. І 1076 року встановив свято Трьох Святителів.

Народні прикмети

Сильний вітер 12 лютого обіцяє дощову погоду з весни до осені.

Якщо сніг падає великими пластівцями – до відлиги.

Що не можна робити 12 лютого

Не можна займатися рукоділлям (шити, вишивати, в’язати).

Не бажано сваритись.