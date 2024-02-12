Сьогодні 12 лютого: яке свято та день в історії

12 лютого 1852 року вночі Гоголь спалив другий том своїх “Мертвих душ”. У 1918-му Мала Рада УНР затвердила Володимирів Тризуб як Великий та Малий Герб Української держави. У 1946-му Вінстон Черчилль вперше сказав: “No Comments” (“Без коментарів”). У 1949-му в Еквадорі натовп, розлючений трансляцією радіоадаптації “Війни світів”, спалив радіостанцію та місцеву газету. У 1960-му запустили перший український дослідницький ядерний реактор.

Свята та пам’ятні дати 12 лютого

12 лютого – Міжнародний день Дарвіна, День Червоної руки (Міжнародний день боротьби з використанням дітей-солдатів), Міжнародний день епілепсії (щорічно відзначають у другий понеділок лютого), Міжнародний день шлюбних агентств.

12 лютого в історії

У ніч із 11 на 12 лютого 1852 року Микола Гоголь спалив другий том свого роману “Мертві душі”. Детальніше.

12 лютого 1918 року в Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як Великий та Малий Герб Української держави. Історія Тризуба йде в давнину. Він був знаком князів династії Рюриковичів. Його справжня назва, яка була за часів Київської Русі, історикам невідома. Династичний знак не згадується в жодних письмових джерелах, що з тих часів збереглися. Але сам символ зустрічається дуже часто. Він присутній на печатці, знайденій під час розкопок Десятинної церкви у 1912 році, та й на цеглинах цієї церкви.

Тризуб карбували на золотих і срібних монетах часів Володимира Великого. Він є й у європейських джерелах: так, у болгарському літописі “Хроніка Манассії” (XIV ст.) зображено військо князя Святослава з прапорами, на держаках яких – тризуби. Той самий знак зображений на могильній плиті французької королеви Анни Ярославни – дочки Ярослава Мудрого. Сучасні дослідники простежили зміни у цьому символі, що відбувалися під час князювання династії Рюриковичів.

Знак зник із вжитку приблизно в середині XIII століття. А був віднайдений у XVIII столітті – спочатку на стародавніх монетах, що виявили під час розкопок. Ідея взяти Тризуб Гербом Української держави належала професору Дмитру Антоновичу. З початку він запропонував використати це зображення на першій банкноті УНР – при введенні в обіг власної грошової одиниці. А вже потім, 12 лютого 1918-го, під час засідання Малої Ради в Коростені підтримали пропозицію голови УЦР Михайла Грушевського прийняти Тризуб як Великий та Малий Державний Герб УНР. Повним складом Центральна Рада ухвалила це рішення 22 березня.

12 лютого 1946 року Вінстон Черчилль вперше промовив: “No Comments” (“Без коментарів”). Згодом ця фраза стала широко вживаною у політиків (і не лише). Детальніше.

12 лютого 1949 року сталася трагедія у столиці Еквадору Кіто, що була спровокована невдалим жартом місцевих журналістів. Вони вирішили повторити досвід американських колег. Ті у 1938 році створили радіоадаптацію роману Герберта Веллса “Війна світів”, перетворивши події роману на нібито випуск новин. Попри те, що в етері кілька разів інформували, що розповідь про атаку інопланетян – це вигадка, багато слухачів, які включили трансляцію не від початку, були шоковані. Це спровокувало паніку. Невідомо, чому ця ідея видалася журналістам з Еквадору вдалою. Але вони вирішили наслідувати приклад і створити власну фейкову “Війну світів” в етері.

Радіо Кіто працювало в офісі місцевої газети “El Comercio”. І радіо, й газета були авторитетними та шановними ЗМІ. Тож постановку “нападу інопланетян” в етері слухачі сприйняли цілком серйозно. Хоча містифікація тривала лише близько 20 хвилин, цього вистачило, щоб спочатку викликати у місцевих жителів паніку, а потім обурення. Розлючений натовп оточив радіостанцію, кидаючи каміння, а потім підпалив двері. Полум’я поширилося, палали купи газет у редакції “El Comercio”. Журналісти редакції, які опинилися замкненими в цьому пеклі, кликали по допомогу. Але поліція сприйняла це як продовження містифікації. У результаті люди стрибали з вікон, будівля вигоріла вщент. А п’ятеро людей загинули. Радіо Кіто після цих подій закрили на два роки, воно повернулося в етер у 1951-му.

12 лютого 1960 року запустили перший український дослідницький ядерний реактор.

Подія сталася в Інституті ядерних досліджень НАН України в Києві. Вона започаткувала розвиток атомної енергетики. Групу фізиків, які працювали над київським реактором, очолював Ігор Курчатов. Потужність першого реактора становила 10 МВт. Реактор був науковим обладнанням, яке створювали для експериментів. Також він міг виробляти різні ізотопи – для використання у промисловості та медицині. Цей перший український реактор працює досі. У 2010-му його модернізували, встановивши нові сучасні системи управління та захисту та нове сховище для відпрацьованого ядерного палива.

12 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Латвією. Незалежність України визнала Шрі-Ланка.

Церковне свято

12 лютого вшановують пам’ять святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського. Він був спочатку єпископом Севастійським у Вірменії, а згодом отримав Антіохійську кафедру. Боровся з єрессю аріан. Він висвятив у диякони майбутнього святителя Василія Великого, а також хрестив та виховував Йоана Золотоустого. Коли імператором став Юліан Відступник, він вигнав Мелетія, проте його наступник Іовіан повернув святого на його катедру. У 363 році, святий Мелетій написав Богословський трактат “Виклад віри”, який сприяв зверненню до православ’я багатьох аріан. Головував на II Вселенському Соборі в Константинополі. Там він підняв руку і показав три пальці, потім з’єднав два пальці, а один пригнув і, благословивши народ, проголосив: “Три іпостасі розуміємо, про єдину істоту розмовляємо”. При цьому святителя осінив вогонь, немов блискавка. Під час цього Собору святитель Мелетій помер.

Народні прикмети

Якщо на полях ще лежить сніг, цьогорічний урожай буде хорошим.

Кішка ховається під ковдру або на батарею – незабаром похолодає.

Що не можна робити 12 лютого

Не можна викидати залишки хліба чи випічки.

Краще не вирушати в дорогу.