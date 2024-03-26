Сьогодні 26 березня: яке свято та день в історії

26 березня – День Національної гвардії України. Цього дня 1826 року Шуберт дав свій перший і єдиний публічний концерт. У 1845-му запатентували медичний пластир. У 1917-му до Києва повернувся Михайло Грушевський. У 1945-му завершилася битва за Іодзіму. У 1995-го в перших семи країнах ЄС набули чинності Шенгенські угоди.

Свята та пам’ятні дати 26 березня

26 березня – День Національної гвардії України.

У світі – День хворих на епілепсію (фіолетовий день).

26 березня в історії

26 березня 1826 року дав свій перший та єдиний публічний концерт австрійський композитор Франц Петер Шуберт. Детальніше.

26 березня 1845 року американські лікарі Хорес Харрелл та Вільям Шекат запатентували медичний пластир. Детальніше.

26 березня 1917 року до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський. Детальніше.

26 березня 1945 року завершився бій за Іодзіму.

Щоб захопити японський острів-форт, армії США знадобилося понад місяць (американські війська висадилися сюди 19 лютого). Під час цієї битви американці втратили вбитими та пораненими 27 909 людей, а японці – практично всіх захисників острова (загинули 20 703 солдати, лише близько 200 опинилися в полоні). Японці чинили відчайдушний опір. В останні дні оборони в них вичерпалися запаси води, захисники острова страждали від спраги. А ті, хто намагався вийти з бункерів, щоб зібрати хоча б дощову воду, майже ніколи не поверталися, адже обстріли були максимально масовані. Безнадійність свого становища захисники усвідомлювали вже в середині місяця. Так, 14 березня командир полку, який захищав штаб головнокомандувача, спалив військовий прапор частини, щоб той не дістався супротивникові. А 16 березня командувач оборони Іодзіми Курібаясі Тадаміті відправив прощальну телеграму до Генштабу в Токіо. Воєначальник, зокрема, повідомив, що його підлеглі “воювали завзято, як демони”. При цьому командувач просив вибачення, що не зміг відстояти острів у нерівному бою.

“Знаю, що імператорські землі не матимуть спокою допоки Іодзіма не відвойована. Тому навіть якщо я стану привидом, присягаю обов’язково повернути її”, – телеграфував Курібаясі.

У відповідь з Токійського Генштабу 17 березня відправили телеграму, де повідомили про підвищення командира до рангу генерала. Але він її не отримав – на той момент увесь зв’язок з островом уже обірвався. Останні захисники Іодзіми в ніч із 25 на 26 березня провели самогубну контратаку. Її очолили особисто генерал Курібаясі та контрадмірал Ітімару, які повели за собою кілька сотень воїнів. Вони вбили 59 морських піхотинців США, ще 119 зазнали смертельних поранень. Усі японські солдати разом зі своїми командирами загинули. Після захоплення острів Іодзіма тривалий час перебував під американською окупацією. Війська США вивели звідти лише в 1968 році. А в 1985-му тут провели спільну поминальну службу та церемонію примирення – “Возз’єднання Честі” за участю ветеранів армій Японії та США.

26 березня 1995 року в перших семи країнах ЄС набули чинності Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах. Детальніше.

Церковне свято 26 березня

26 березня – Собор архангела Гавриїла. У Святому Письмі архангела Гавриїла згадують кілька разів. Саме він відкрив пророку Мойсею таємницю створення світу, а також повідомив матері Діви Марії Анні, що в неї незабаром народиться дочка. Також він повідомив саму Марію про те, що вона стане матір’ю Месії. Йосипа, чоловіка Марії, Гавриїл попередив, що Ірод має намір вбити всіх немовлят. Архангел опікувався Дівою Марією протягом усього життя. Його вважають захисником вірян.

Народні прикмети

Якщо 26 березня вже розцвіла верба, то настав час виставляти бджіл на пасіці.

Якщо в цей день гроза – чекайте на похолодання.

Якщо день сонячний, то й решта березня буде погожою.

Що не можна робити 26 березня

Не можна рубати дерева.

Не можна розпочинати нові справи, особливо довгострокові та складні проєкти.

День невдалий для риболовлі.