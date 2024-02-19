Сьогодні 19 лютого: яке свято та день в історії

19 лютого 1199 року вважається датою заснування Тевтонського ордену. У 1861-му російський імператор Олександр II видав маніфест, яким скасував кріпацтво. У 1913-му встановлено рекорд найменшої тривалості перебування людини на посаді президента країни. У 1945-му морська піхота США висадилася на Іодзіму. У 1954-му Кримську область передали до складу УРСР. У 1992-му Верховна Рада України затвердила Тризуб як Малий Герб України. У 2014-му розгорталося протистояння на Майдані та палав Будинок профспілок.

Свята та пам’ятні дати 19 лютого

19 лютого в Україні – День Державного Герба.

У світі – Міжнародний день захисту морських ссавців, Міжнародний день перетягування каната, День запобігання плагіату.

19 лютого в історії

19 лютого 1199 року вважається датою заснування Тевтонського ордену. Детальніше.

19 лютого 1861 року російський імператор Олександр II видав маніфест, яким скасував кріпацтво в імперії. Детальніше.

19 лютого 1913 року встановлено рекорд найменшої тривалості перебування людини на посаді президента країни. Він належить украй тимчасовому президенту Мексики Педро Ласкурану. Детальніше.

19 лютого 1945 року морська піхота США висадилася на острів Іодзіма – справжній японський форт, взяття якого тривало до 26 березня та обійшлося обом сторонам у десятки тисяч життів.

Битва за Іодзіму стала однією з ключових на Тихоокеанському театрі військових дій Другої світової війни. Її початком традиційно датують 16 лютого, коли кораблі США дісталися берегів острова та почали його обстрілювати. Проте сама сухопутна операція розпочалася саме 19 лютого.

Це була перша військова операція США безпосередньо на японській землі. І попри значну перевагу в людях та ресурсах, взяття незламного острова далося американцям дуже важко. Сам острів Іодзіма досить невеликий. Його довжина – менш як 8 км, а ширина – 4 км на півночі та близько 800 м на півдні. Однак він за часів Другої світової мав надзвичайне стратегічне значення – “прикривав” Токіо від повітряних атак і загалом заважав бомбардуванням основної території Японії. На ньому розміщувався радарний пост, що попереджав “велику землю” про нальоти, а також аеродром Тідорі, з якого успішно працювала японська авіація (у тому числі – винищувальна, що “полювала” на американські бомбардувальники). Американцям Іодзіма була потрібна для подальших операцій проти Японської імперії, адже острів міг стати базою для авіації США. На той момент американським літакам, щоб дістатися Японії, доводилося долати величезні відстані без дозаправлення. Вони часто просто не долітали.

Тому принциповість володіння островом була зрозуміла обом сторонам. І поки США поступово просувалися у бік Іодзіми, успішно завершивши низку битв за інші архіпелаги Тихого океану, японці зміцнювали фортифікації та оборону острова. Його перетворили на справжній форт із глибоко ешелонованою обороною, сіткою підземних тунелів та бункерів, великою кількістю артилерії. Крім того, сюди постійно надходили підкріплення. Тож до початку “Операції “Від’єднання” (як назвали план штурму острова американці) тут уже зібралося близько 21 тисячі японських воїнів. 13 лютого японський розвідувальний літак зафіксував 170 кораблів США, що рухалися у бік Іодзіми. Японці ухвалили нестандартне рішення – не протидіяти висадці американців на берег, аби не викрити заздалегідь позиції своєї артилерії. Битва розпочалася тоді, коли вояки США ступили на японську землю.

Вона стала кривавою. За офіційними даними, втрати військ США становили 27 909 осіб (убитими та пораненими). Японці втратили практично всіх захисників острова – загинули 20 703 солдати, лише близько 200 опинилися в полоні. А ще низка – продовжувала чинити опір і після захоплення американцями острова, не знаючи про те, що битва вже завершена. Одним із найгероїчніших епізодів цієї битви став останній відчайдушний контрнаступ японців, у який їх повів генерал Курібаясі (про те, що його підвищили до генерала, він так і не дізнався, адже повідомлення з генштабу було відправлено, коли противник вже знищив усі засоби зв’язку). Цей контрнаступ почався в ніч проти 17 березня. Японські воїни отримали наказ воювати на смерть. Завершальна самогубна контратака сталася в ніч із 25 на 26 березня. Її очолили особисто генерал Курібаясі та контрадмірал Ітімару, які вели за собою кілька сотень воїнів. Через несподіваність нападу було вбито 59 морських піхотинців США, а 119 отримали смертельні поранення. Усі японські солдати разом зі своїми командирами загинули. Захопивши острів, армія США організувала там авіабазу та розпочала методичні бомбардування островів Японського архіпелагу. Іодзіма тривалий час перебувала під американською окупацією й після завершення Другої світової. Війська США вивели з острова лише в 1968 році. А в 1985-му тут провели спільну поминальну службу та церемонію примирення — “Возз’єднання Честі” за участю ветеранів армій Японії та США.

19 лютого 1954 року президія Верховної Ради СРСР схвалила указ, яким передала Кримську область зі складу РРФСР до складу УРСР. Детальніше.

19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила Тризуб як Малий Герб України. У 1996 році його статус закріпили в статті 20 Конституції України.

19 лютого 2014 року на Майдані в Києві тривала найгостріша фаза протистояння учасників Революції Гідності та силовиків. З пізнього вечора 18 лютого палав Будинок профспілок (з вогню врятували 41 особу, проте двоє загинули).

Також продовжувався штурм. Люди на Майдані підпалювали шини та утворили вночі суцільну смугу полум’я, що заважало захопити Майдан. Силовики тим часом продовжували підготовку до “антитерористичної операції” (такий режим дозволяв їм використовувати вогнепальну зброю). У хід пішли три водомети, які поливали крижаною водою людей з боку вулиці Інститутської, до центру Києва підтягнули БТРи. Майданівці відбивалися бруківкою та “коктейлями Молотова”. Гостра фаза протистояння на межі тривала вночі. Ближче до ранку на підтримку до захисників Майдану прорвалося кілька автобусів протестувальників – спочатку “сотня” зі Львова, згодом ще одна – з Тернополя. Автобуси з підкріпленнями прибували на Майдан і надалі. Свіжі сили з палицями та щитами кинулися в наступ на силовиків, і ті відступили. Картина штурму Майдану, яку транслювали українські телеканали та блогери в соцмережах, загострила події й у регіонах. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Луцьку протестувальники захопили будівлі силових структур. ЗМІ ввечері повідомили, що на Майдані 19 лютого загинули вісім людей, а ще близько 200 отримали різні поранення, у тому числі 35 людей – тяжкі. Протягом дня тривали марні переговори опозиції з президентом Януковичем. На 20 лютого він оголосив день жалоби. А у трагедії звинуватив, звичайно, представників опозиції, які нібито закликали людей чинити збройний опір.

Церковне свято 19 лютого

19 лютого вшановують пам’ять апостолів від 70-ти: Архипа та Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії. Вони троє були учнями та сподвижниками святого апостола Павла. Апостол Архип був єпископом міста Колосси у Фрігії. Апостол Филимон був іменитим громадянином того ж міста, і в його будинку збиралися християни, щоб відправляти богослужіння. Апостол Павло висвятив Филимона в сан єпископа й той мандрував, проповідуючи Євангеліє. А потім став архіпастирем міста Газа. Апфія була дружиною Филимона. Вона приймала у своєму домі мандрівників і хворих та допомагала чоловікові у його роботі. Під час гонінь на християн імператора Нерона Архипа, Филимона та Апфію судили. Апостола Архипа порізали ножами, а Филимона та Апфію після катувань до пояса закопали в землю та били камінням, доки святі мученики не померли.

Народні прикмети

Якщо на землі ще багато снігу, то врожай буде пізнім.

Сонячний та ясний день – до родючого року та раннього літа.

Якщо розлилися річки, то незабаром потеплішає.

Що не можна робити 19 лютого

Не можна відмовляти в допомозі жебракам.

Не можна позичати гроші, їжу та речі, інакше весь рік проведете у боргах.