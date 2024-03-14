Сегодня 14 марта: какой праздник и день в истории

14 марта – День украинского добровольца. В этот день в 2014 году в Харькове Андрей Билецкий и компания дали бой Мотороле и «Оплоту» на Рымарской. Тогда же бойцы из самообороны Майдана прибыли полигон в Новые Петровцы – формировать первый добробат. В 1917-м в Киеве начался губернский кооперативный съезд, провозгласивший курс на автономию Украины. В 1923-м Совет послов государств Антанты окончательно признал суверенитет Польши над Восточной Галичиной. В 1939-м войска Венгрии вторглись на территорию Карпатской Украины.

Праздники и памятные даты 14 марта

14 марта – День украинского добровольца.

Также сегодня — четвертый день Масленицы. Он называется «Разгуляй». В этот день традиционно устраивали народные гуляния: посещали ярмарки, прыгали через костры, в подходящую погоду катались на санях и т.д.

В мире: Международный день числа «Пи» и Международный день математики, День гения (его основали в честь дня рождения Альберта Эйнштейна), Международный день вопросов, Международный день действий против плотин, День бабочек, Всемирный день почки (второй четверг марта), Международный день школьного питания (второй четверг марта).

14 марта в истории

14 марта 1917 года начался Киевский губернский кооперативный съезд, продолжавшийся два дня. Его участники провозгласили курс на автономию Украины. Подробнее.

14 марта 1923 года совет Послов государств Антанты в Париже принял решение о признании суверенитета Польши над Восточной Галичиной.

Это было окончательное решение в ряде драматических для украинского народа событий, которые разворачивались еще с момента распада Австро-Венгерской империи. В октябре 1918 года, когда империя уже доживала последние дни, поляки на входящих в ее состав территориях провозгласили свою независимость (окончательно ее закрепили после капитуляции Германской империи – 11 ноября). При этом польские самостийники сразу заявили о включении в состав своего восстановленного государства Галичины. Во Львове 1 ноября состоялся «Листопадовий чин» — украинские воинские части заняли ратушу и наместничество и подняли над ними сине-желтые флаги. Украинскую власть установили в Станиславе (Ивано-Франковске), Коломне, Снятыне, Жовкве. Уже 4 ноября начались первые боевые столкновения польско-украинской войны. А 13 ноября провозгласили ЗУНР. Ее руководство практически сразу обратилось за помощью к «большой Украине», следствием чего стал «Акт Злуки» УНР и ЗУНР, провозглашенный 23 января 1919 года.

Впоследствии уже совместная делегация УНР и ЗУНР без приглашения прибыла на Парижскую мирную конференцию. Там украинские дипломаты пытались добиться поддержки от государств Антанты. Однако этому активно противодействовали как российские политические эмигранты, так и польская делегация. Поляки требовали восстановления своего государства в границах 1772 года и включения в его состав этнических украинских земель. 28 февраля 1919 года французская делегация предложила провести временную демаркационную линию по территории западноукраинских земель, отдав треть Восточной Галичины (со Львовом) полякам – якобы временно, до принятия окончательных решений конференции. Уже на этом этапе проявились разногласия между руководством УНР и ЗУНР – Петрушевич, конечно, был категорически против уступки территорий республики полякам, Петлюра считал, что нужно принимать условия, чтобы достичь признания европейскими странами УНР и получить поддержку в войне против большевиков. 21 ноября 1919 года заключили «Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галичине». Он предусматривал передачу этнических украинских земель Польской республике на 25 лет – с обеспечением для них автономии. 2 декабря руководство УНР подписало проект этой декларации, и дипломатическая делегация ЗУНР обратилась в посольство УНР в Варшаве с заявлением о денонсации «Акта Злуки». А уже весной 1920-го Петлюра и Пилсудский подписали Варшавский договор, согласно которому УНР признавала государственную границу с Польшей по реке Збруч (т.е. «отдавала» Восточную Галичину) – в обмен на признание поляками независимости УНР и принадлежности республике всех территорий, оккупированных большевиками. Страны договорились совместно противодействовать российским захватчикам. Но поляки по итогам советско-польской войны заключили с РСФСР сначала перемирие (в октябре 1920-го), а затем подписали Рижский мирный договор. По его условиям Польша получила западные украинские земли. 3 декабря 1920 года польский сейм ликвидировал отдельную территорию «Восточная Галичина», разбив ее на три воеводства. При этом нарушили обязательства, которые взяли на себя во время Парижской конференции.

Даже после этого оставалась надежда на непризнание европейскими странами суверенитета Польши над украинскими землями. Деятели правительств УНР и ЗУНР в изгнании и дипломаты прилагали для этого все усилия. Однако решение, принятое 15 марта 1923 года в Париже, окончательно «похоронило» эти старания. В этот день Совет послов великих государств — Великобритании, Франции, Италии и Японии, реагируя на обращение польского правительства, признал суверенитет Польши над всей территорией, которой она фактически владела, включая Восточную Галичину. В тексте решения послы постановили признать польскую границу с советской Россией по линии, которая «определена и делимитирована согласно договору между двумя странами (Рижскому – Ред.) под собственную ответственность от 23 ноября 1922 года». Галичане это решение не признали – следствием стали многочисленные митинги и акции протеста. 24 марта 1923 года участники протестов во Львове дали торжественную клятву никогда не признать «господство Польши» и использовать «каждый случай, чтобы свергнуть ненавистное иго польской неволи и соединиться с великим украинским народом в независимом, все украинские земли охватывающем государстве!»

14 марта 1939 года войска Венгрии вторглись на территорию Карпатской Украины – в то время автономной республики в составе Чехословакии. Началась непродолжительная, но очень символичная венгерско-украинская война. Подробнее.

14 марта 1990 года город Стрый во Львовской области стал первым городом в Украине, где над зданием мэрии подняли сине-желтый украинский флаг. Подробнее.

14 марта 2014 года в Харькове произошла потасовка на улице Рымарской, которую иногда называют первым боем в российско-украинской войне. Ведь обе стороны имели огнестрельное оружие и применили его. Подробнее.

14 марта 2014 года первые 500 участников Самообороны Майдана прибыли на полигон в селе Новые Петровцы, чтобы сформировать первый добровольческий батальон. Сейчас это батальон оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого. Подразделение входит в бригаду Нацгвардии «Буревий». А в 2014-м Сергей Кульчицкий был генерал-майором внутренних войск МВД, а затем начальником Управления боевой и специальной подготовки Главного управления Национальной гвардии Украины. Он руководил обучением добровольцев.

Кульчицкому пришлось «примирять» майдановцев и силовиков, которые только недавно было по разные стороны баррикад, а сейчас оказались на одном полигоне и должны были тренироваться и воевать за Украину вместе. Полигон в Новых Петровцах был базой бригады спецназначения «Барс». Она вошла в состав только что восстановленной Нацгвардии.

«Первые дни — было что-то страшное, – рассказывал о начале формирования добробата сотник 9-й сотни Самообороны Майдана Андрей Антонищак. — Командиры «Барса» ходили след в след и следили за своими, а мы – за своими. База одна. Ну, пусть они спали в казарме, а наши – в палатках. Но ведь туалет – один. Столовая – одна. Как это разделишь. Казалось, что подерутся. Майдановцы кричали: «Менты плохие, мы вас будем рвать». Те отвечали не менее «ласково»: «Вы – недобитки с Грушевского»! Доходило до единичных инцидентов, которые сразу же пресекались. И в этом нельзя переоценить заслугу генерала Кульчицкого».

Несмотря на все сложности, уже 5 апреля, пройдя обучение, резервисты 1-го резервного батальона оперативного назначения НГУ приняли присягу на верность украинскому народу. Затем они отправились на восток Украины – в Павлоград, а после — в район Изюма – Славянска. К ним присоединился и генерал Кульчицкий — он погиб в боях за Славянск 29 мая 2014 года.

Церковный праздник 14 марта

14 марта чтят память преподобного Венедикта. Он был основателем западного монашеского ордена бенедиктинцев. Учился в Риме, но был поражен тамошней аморальностью, уехал из города и поселился при церкви святого апостола Петра. А потом пошел в горы, где принял монашеский постриг. Три года жил в полном одиночестве. Вскоре около него начали собираться люди, стремившиеся жить под его руководством. Число учеников настолько возросло, что святой разделил их на двенадцать общин. Каждая состояла из двенадцати монахов и составляла отдельный скит. Каждому скиту преподобный дал игумена из своих опытных учеников. Правила были очень суровыми. В дальнейшем Венедикт основал монастырь Монтекассино и написал устав, который впоследствии приняли во многих западных монастырях. Устав предусматривал для иноков полное отречение от собственности, безусловное послушание и постоянный труд. Старшие же монахи должны были обучать младших и переписывать древние рукописи. Венедикт предсказал свою кончину, умер мирно.

Народные приметы

Какой день 14 марта, таким и лето будет.

Если на улице много луж, то пчелы принесут много меда.

Если 14 марта снегопад, осенью будет урожай грибов.

Что нельзя делать 14 марта

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя заниматься рукоделием и дарить кому-то вышитые изделия.

Нельзя хвастаться.