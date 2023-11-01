Сегодня 1 ноября: какой праздник и день в истории

1 ноября 1604 года состоялась премьера трагедии «Отелло» Шекспира. В 1775-м землетрясение и цунами полностью разрушили столицу Португалии Лиссабон. В 1918-м во Львове началось восстание «Листопадовий чин», в результате которого провозгласили ЗУНР. В 1993-м вступил в силу Маастрихтский договор, которым создали Европейский Союз.

Праздники и памятные даты 1 ноября

1 ноября – День вегана. Также отмечают День рождения Европейского Союза и Всемирный день бизнес-анализа.

1 ноября в истории

1 ноября 1604 года состоялась премьера трагедии Шекспира «Отелло». По крайней мере, именно эта дата зафиксирована документально. Запись о представлении, состоявшемся в банкетном зале королевского дворца Уайтхолл в Лондоне, сохранилась в книге бухгалтерского учета мастера гуляний Эдмунда Тилни. Там записано следующее: «Игроки Королевского Величества… [разыграли] пьесу в Банкетном доме в Уайтхолле под названием «Мавр из Венеции» [от] Шаксберда». В дальнейшем «Отелло» стал одной из самых популярных пьес Шекспира, которую ставили как при жизни автора, так и на протяжении многих веков после его смерти.

Как известно, сюжет трагедии Шекспир не придумал сам, а позаимствовал – из рассказа итальянского писателя Чинцио Джиральди «Венецианский мавр». Сам Джиральди «списал» своего персонажа с реального человека – итальянца по имени Маурицио Отелло. Он был командиром венецианских войск на Кипре. Вместе с мужем на Кипре находилась и супруга Маурицио, погибшая при загадочных обстоятельствах. Именно эта супруга – Дездемона – является единственным персонажем, имеющим личное имя в рассказе Чинцио. Ее муж – в тексте просто «Мавр», и все остальные персонажи не имеют имен. Мораль рассказа сейчас не позволила бы ему быть опубликованным ни в одной демократической стране, ведь содержит расистские мотивы об опасности смешанных браков. Шекспир существенно переделал сюжет, превратив его в сложную психологическую историю. А требования театра того времени существенно изменили и персонажей. Главных героев на сцене при жизни Шекспира могли играть только два белых мужчины. Почти наверняка роль Отелло исполнял Ричард Бербедж – главный трагик актерской труппы Шекспира. Роль Дездемоны должны были отвести кому-то из молодых актеров-мужчин, ведь женщинам в те времена запрещали выступать на сцене. Актрисы в Англии появились только во второй половине XVII века.

1 ноября 1775 года катастрофическое по своим последствиям землетрясение уничтожило столицу Португалии Лиссабон. Эпицентром землетрясения стал Атлантический океан – примерно в 200 км от полуострова Святого Винсента. Магнитуду землетрясения оценивают в 8,5–9,0 балла. По задокументированным показаниям очевидцев, толчки продолжались от 3,5 до 6 минут. Но сила была такова, что землю разорвали трещины шириной до пяти метров. Вслед за этой бедой пришла еще одна – три огромных волны цунами.

Они накрыли город спустя несколько минут после землетрясения. Эти же цунами обрушилась и на побережье Африки, так что пострадавшие и погибшие были не только в Португалии. Однако именно Лиссабон понес самые трагические потери. Из 275 тысяч человек, населявших столицу, погибли более 90 тысяч (а общее количество жертв той стихии оценивают в 100 тыс.). В Лиссабоне было разрушено 85% зданий, еще часть уничтожили пожары, которые длились еще пять дней. Из-за этих событий были утрачены королевские архивы (в частности, описания путешествий мореплавателей – исследователей Нового Света), королевское собрание книг из около 70 тыс. томов и сотни произведений искусства. Если в этом хаосе можно найти хоть что-то положительное, то это тот факт, что с исследования этого землетрясения отсчитывают историю сейсмологии. Государственный секретарь внутренних дел Португалии Себастиан де Карвалью (на тот момент по полномочиям — премьер-министр) догадался провести опрос по всей стране, чтобы обобщить информацию о землетрясении. Он разослал во все провинции вопросы о том, как долго продолжалось землетрясение, какие произошли разрушения, как вели себя животные и т.д. По результатам этого исследования он составил первое научное описание землетрясения и его последствий. А сохранившиеся письменные свидетельства помогли уже современным ученым точно воспроизвести события.

1 ноября 1918 года во Львове началось восстание, вошедшее в историю как «Листопадовий чин».

Старт ему дали на заседании Украинского национального совета и Военного комитета во Львове вечером 31 октября. На этом заседании один из лидеров Украинских сечевых стрельцов Дмитрий Витовский заявил: «Если этой ночью мы не возьмем Львов, то завтра примут его поляки». В тот момент Австро-Венгерская империя распадалась, в ней происходил «парад суверенитетов». Польша, только что провозгласившая собственную независимость, сразу заявила о включении в свой состав Галичины. С согласия Антанты создали Польскую ликвидационную комиссию, готовившуюся путем вооруженного выступления захватить власть на украинских землях. Приехать во Львов комиссия должна была 1 ноября. Поэтому выражение Витовского точно резюмировало ситуацию. Он убедил участников собрания немедленно брать власть в свои руки. Руководящим центром «Листопадового чину» стала Украинская генеральная команда, штаб которой находился в Народном доме. Восстание началось в 4 утра 1 ноября. Украинские воинские части (около 1500 воинов) заняли ратушу, наместничество, главную почту, вокзал, банк, аэродром. Над ратушей и наместничеством подняли сине-желтый флаг. Так же – почти без сопротивления – украинскую власть установили в Станиславе (Ивано-Франковске), Коломне, Снятыне, Жолкве. Днем последний австрийский губернатор Королевства Галичины и Лодомерии в составе Австро-Венгрии Карл фон Гуйн передал всю власть в Галичине своему заместителю украинцу Владимиру Децикевичу. При этом он сослался на манифест императора от 16 октября 1918 года к Украинскому национальному совету. К вечеру Гуйн и чиновники австрийской администрации уехали поездом в Вену. Но, покидая Львов, Гуйн произнес пророческие слова: «Мне, старику, кажется, что дело не пойдет так легко, как началось. Ваши противники – это упорные люди». Вечером во Львове распространили обращение Украинского национального совета об образовании Украинского государства на землях, входивших в Австро-Венгрию. К середине ноября уже сформировали органы управления, а новое государство получило название – Западноукраинская народная республика. Но пророчество Гуйна сбылось: с первых дней существования ЗУНР столкнулась с отчаянным сопротивлением поляков, которое со временем переросло в польско-украинскую войну.

1 ноября 1944 года умер митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий.

1 ноября 1952 года США подорвали первую в мире водородную бомбу. Взрывное устройство с кодовым названием «Иви Майк» взорвали над коралловым островом Эниветок на Маршалловых островах в Тихом океане.

Мощность взрыва была 10,4 мегатонны — в 500 раз больше, чем у ядерной бомбы, сброшенной на Нагасаки. Через минуту ядерный гриб достиг около 35 км в высоту, а за час стал до 90 км в диаметре. Против создания этой бомбы категорически выступал один из «отцов» атомной бомбы – Роберт Оппенгеймер. Информацию об этом подрыве держали в секрете полтора года – официально сообщили 2 февраля 1954-го.

1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, которым образован Европейский союз.

Церковный праздник 1 ноября

1 ноября по новому церковному календарю в Украине — день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их, преподобной Феодотии. Святые Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец-язычник умер, когда они были совсем маленькими детьми. А мать Феодотия воспитала сыновей в христианской вере. Косма и Дамиан за искреннее служение Богу получили от него дар исцеления. Лечили больных – не только людей, но и животных, не беря при этом денег за свою работу. Так что о святых пошла слава как о бессребрениках. Ухудшение в отношениях братьев произошло, когда Дамиан взял в дар от исцеленной ими женщины три яйца. Она убедила бессребреника словами: «Прими этот малый дар во имя Святой Живоначальной Троицы – Отца, Сына и Святого Духа». Он не отважился отказаться. А вот Косма, узнав об этом, решил, что брат нарушил их суровый обет. Умирая, Косма приказал не хоронить брата рядом с ним. Итак, когда спустя короткое время умер и Дамиан, люди не знали, где же делать ему могилу. Но тут произошло чудо: к людям пришел верблюд, которого когда-то святые излечили от бешенства, и произнес человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому что не ради вознаграждения принял Дамиан дар женщины, но ради имени Божьего.

Народные приметы

Если теплый день, то зима будет теплой, а весна ранней.

Если 1 ноября морозы, то через неделю наступит оттепель.

Если выпал первый снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если идет дождь, то первый снег выпадет только в конце ноября.

Что нельзя делать 1 ноября

Нельзя отказывать в милостыне.

Нельзя покупать предметы роскоши и тратить деньги без лишней нужды.

Лучше не выходить на улицу после заката.