Сьогодні 1 листопада: яке свято та день в історії

1 листопада 1604 року відбулася прем’єра трагедії “Отелло” Шекспіра. 1775-го землетрус і цунамі повністю зруйнували столицю Португалії Лісабон. 1918-го у Львові розпочалося повстання “Листопадовий чин”, у результаті якого проголосили ЗУНР. 1993-го набув чинності Маастрихтський договір, яким створили Європейський Союз.

Свята та пам’ятні дати 1 листопада

1 листопада – День вегана. Також відзначають День народження Європейського Союзу та Всесвітній день бізнес-аналізу.

1 листопада в історії

1 листопада 1604 року відбулася прем’єра трагедії Шекспіра “Отелло”. Принаймні, саме ця дата зафіксована документально. Запис про виставу, що відбулась у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні, збереглася в книзі бухгалтерського обліку майстра гулянь Едмунда Тілні. Там записано наступне: “гравці Королівської Величності… [розіграли] п’єсу в Банкетному домі в Вайтголлі під назвою “Мавр з Венеції” Шаксберда”. Надалі “Отелло” став однією з найпопулярніших п’єс Шекспіра, яку ставили як за життя автора, так і протягом багатьох століть після його смерті.

Як відомо, сюжет трагедії Шекспір ​​не вигадав сам, а запозичив – із розповіді італійського письменника Чинціо Джиральді “Венеціанський мавр”. Сам Джиральді “списав” свого персонажа з реальної людини – італійця, на ім’я Мауріціо Отелло. Він був командиром венеціанських військ на Кіпрі. Разом із чоловіком на Кіпрі знаходилася й дружина, яка загинула за загадкових обставин. Саме ця дружина – Дездемона – є єдиним персонажем, який має особисте ім’я в оповіданні Чинціо. Її чоловік – у тексті просто “Мавр”, решта персонажів також не мають імен. Мораль оповідання зараз не дозволила б йому бути опублікованим у жодній демократичній країні, адже містить расистські мотиви про небезпеку змішаних шлюбів. Шекспір ​​суттєво переробив сюжет, перетворивши його на складну психологічну історію. А вимоги тогочасного театру істотно змінили й персонажів. Головних героїв на сцені за життя Шекспіра могли грати лише двоє білих чоловіків. Майже напевно роль Отелло виконував Річард Бербедж – головний трагік акторської трупи Шекспіра. Роль Дездемони мали відвести комусь із молодих акторів-чоловіків, адже жінкам на той час забороняли виступати на сцені. Актриси в Англії з’явилися лише у другій половині XVII століття.

1 листопада 1775 року катастрофічний за своїми наслідками землетрус знищив столицю Португалії Лісабон. Епіцентром землетрусу став Атлантичний океан – приблизно 200 км від півострова Святого Вінсента. Магнітуду землетрусу оцінюють у 8,5–9,0 бала. За задокументованими свідченнями очевидців, поштовхи тривали від 3,5 до 6 хвилин. Але сила була така, що землю розірвали тріщини завширшки до п’яти метрів. Слідом за цією бідою прийшла ще одна – три величезні хвилі цунамі.

Вони накрили місто за кілька хвилин після землетрусу. Ці ж цунамі виплеснулися й на узбережжя Африки, тому постраждалі та загиблі були не тільки в Португалії. Однак саме Лісабон зазнав найтрагічніших втрат. З 275 тисяч осіб, які населяли столицю, загинули понад 90 тисяч (а загальну кількість жертв тієї стихії оцінюють у 100 тис.). У Лісабоні було зруйновано 85% будівель, ще частину знищили пожежі, які тривали ще п’ять днів. Через ці події було втрачено королівські архіви (зокрема, описи подорожей мореплавців – дослідників Нового Світу), королівські збори книг із близько 70 тис. томів та сотні творів мистецтва. Якщо в цьому хаосі можна знайти хоч щось позитивне, то це той факт, що з дослідження цього землетрусу відраховують історію сейсмології. Державний секретар внутрішніх справ Португалії Себаштіан де Карвалю (на той момент за повноваженнями – прем’єр-міністр) здогадався провести опитування по всій країні, щоб узагальнити інформацію про землетрус. Він розіслав у всі провінції питання про те, як довго тривав землетрус, які сталися руйнації, як поводилися тварини тощо. За результатами цього дослідження він склав перший науковий опис землетрусу та його наслідків. А письмові свідчення, що збереглися, допомогли вже сучасним вченим точно відтворити події.

1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, що увійшло в історію як “Листопадовий чин”.

Старт йому дали під час засідання Української національної ради та Військового комітету увечері 31 жовтня. На цьому засіданні один із лідерів Українських січових стрільців Дмитро Вітовський заявив: “Якщо цієї ночі ми не візьмемо Львів, то завтра візьмуть його поляки”. На той момент Австро-Угорська імперія розпадалася, в ній відбувався “парад суверенітетів”. Польща, яка тільки проголосила власну незалежність, одразу заявила про включення до свого складу Галичини. Зі згоди Антанти створили Польську ліквідаційну комісію, яка готувалася шляхом збройного виступу захопити владу на українських землях. Приїхати до Львова комісія мала 1 листопада. Тож вислів Вітовського точно резюмував ситуацію. Він переконав учасників зібрання негайно брати владу у свої руки. Керівним центром “Листопадового чину” стала Українська генеральна команда, штаб якої знаходився в Народному домі. Повстання розпочалося о 4-й ранку 1 листопада. Українські військові частини (близько 1500 вояків) зайняли ратушу, намісництво, головну пошту, вокзал, банк, летовище. Над ратушею та намісництвом підняли синьо-жовтий прапор. Так само – майже без опору – українську владу встановили в Станіславі (Івано-Франківську), Коломиї, Снятині, Жовкві. Вдень останній австрійський губернатор Королівства Галичини та Володимирії у складі Австро-Угорщини Карл фон Гуйн передав всю владу в Галичині своєму заступнику українцеві Володимиру Децикевичу. При цьому він послався на маніфест цісаря від 16 жовтня 1918 року Українській національній раді. Надвечір Гуйн і чиновники австрійської адміністрації поїхали поїздом до Відня. Але, залишаючи Львів, Гуйн промовив пророчі слова: “Мені, старому, здається, що справа не піде так легко, як почалася. Ваші противники — це завзяті люди”. Ввечері у Львові розповсюдили відозву Української національної ради про утворення Української держави на землях, що входили до складу Австро-Угорщини. До середини листопада вже були сформовані органи управління, а нова держава отримала назву – Західноукраїнська народна республіка. Але пророцтво Гуйна збулося: із перших днів існування ЗУНР вона зіткнулася з відчайдушним спротивом поляків, який із часом переріс у польсько-українську війну.

1 листопада 1944 року помер митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький.

1 листопада 1952 року США підірвали першу у світі водневу бомбу. Вибуховий пристрій із кодовою назвою “Іві Майк” підірвали над кораловим островом Еніветок на Маршаллових островах у Тихому океані.

Потужність вибуху була 10,4 мегатонни – у 500 разів більша, ніж у ядерної бомби, яку скинули на Нагасакі. За хвилину ядерний гриб досяг близько 35 км у висоту, а за годину став до 90 км у діаметрі. Проти створення цієї бомби категорично виступав один із “батьків” атомної бомби – Роберт Оппенгеймер. Інформацію про цей підрив тримали у секреті півтора року – офіційно повідомили 2 лютого 1954-го.

1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір, яким утворено Європейський Союз.

Церковне свято 1 листопада

1 листопада за новим церковним календарем в Україні – день пам’яті безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських та матері їхньої, преподобної Феодотії. Святі Косма та Даміан були родом з Малої Азії. Їхній батько-язичник помер, коли вони були зовсім маленькими дітьми. А мати Феодотія виховала синів у християнській вірі. Косма та Даміан за щире служіння Богу отримали від нього дар зцілення. Лікували хворих – не лише людей, а й тварин, не беручи при цьому грошей за свою роботу. Тож про святих пішла слава як про безсрібників. Погіршення у відносинах братів сталося, коли Даміан взяв у дар від зціленої ними жінки три яйця. Вона переконала безсрібника словами: “Прийми цей малий дар в Ім’я Святої Живоначальної Трійці – Отця, Сина та Святого Духа”. Він не наважився відмовитися. А от Косма, дізнавшись про це, вирішив, що брат порушив їхню сувору обітницю. Помираючи, Косма заповів не ховати брата поряд із ним. Тож, коли через короткий час помер і Даміан, люди не знали, де ж робити йому могилу. Але тут сталося диво: до людей прийшов верблюд, якого колись святі вилікували від сказу, і промовив людським голосом, щоб, не сумніваючись, поклали Даміана поряд з Космою, бо не заради винагороди прийняв Даміан дар жінки, а заради ім’я Божого. Тож мощі святих братів були покладені разом у Феремані (Месопотамія).

Народні прикмети

Якщо день теплий, то зима буде теплою, а весна ранньою.

Якщо 1 листопада морози, то через тиждень настане відлига.

Якщо випав перший сніг, то через 40 днів настане справжня зима.

Якщо пішов дощ, то перший сніг випаде тільки в кінці листопада.

Що не можна робити 1 листопада

Не можна відмовляти в милостині.

Не можна купувати предмети розкоші та витрачати гроші без зайвої потреби.

Краще не виходити на вулицю після заходу сонця.