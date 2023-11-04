Сегодня 4 ноября: какой праздник и день в истории

4 ноября в Украине – День железнодорожника. В этот день 1861 года на вокзал во Львове прибыл первый поезд из Вены. В 1918-м начались первые масштабные бои польско-украинской войны 1918-1919 годов – за Перемышль. Этот день 1922 года принято считать днем открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона. В 1995-м еврейский экстремист убил – премьер-министра Израиля Ицхака Рабина.

Праздники и памятные даты 4 ноября

4 ноября в Украине – День железнодорожника и День регулировщика.

В мире отмечают: День Тутанхамона, День сумчатого муравьеда и День здравого смысла.

4 ноября в истории

4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый пассажирский поезд из Вены. Поезд имел собственное имя – «Ярослав».

Железнодорожный путь из Перемышля во Львов, протяженностью 90 км, начали прокладывать в 1859-м, а строительство вокзала завершили накануне прибытия первого рейса – в октябре 1861-го. Поезд встречали музыканты и жители города, а на станциях его приветствовали сотни жителей сел. В дальнейшем началось регулярное пассажирское сообщение между Львовом и Веной. Поезд между городами двигался со скоростью до 30 км/ч.

4 ноября 1918 года ночью начались первые масштабные бои польско-украинской войны 1918-1919 годов — за Перемышль. Накануне Австро-Венгерская империя, в состав которой входили и польские, и украинские земли, капитулировала в Первой мировой войне. Государство, в состав которого входили земли 11 народов, распадалось на части. Свою независимость провозгласили и украинцы, и поляки. Но последние претендовали на вхождение украинских земель в состав Польши. 31 октября во Львове состоялось заседание Украинского национального совета и Военного комитета. На нем решили действовать на опережение и захватить власть в городе, пока туда не прибыла так называемая Польская ликвидационная комиссия. Это и сделали. А уже 1 ноября произошло первое событие украинско-польской войны – вооруженное выступление против украинской власти во Львове объединенных польских подпольных военных организаций. Подобные выступления прошли и в других городах: Дрогобыче, Самборе, Перемышле и т.д. В Перемышле, кроме выступлений польских военных, происходили также стычки между гражданскими – украинцами и поляками. Австрийский губернатор отказался передать власть в городе украинцам. Он передал ее полякам, и город формально присоединили к Польше. Когда польская полиция подавляла украинские протесты, погибли семь студентов. И это спровоцировало уже вооруженное восстание украинцев в городе. Украинские власти во Львове понимали, что Перемышль, соединенный с городом прямым железнодорожным сообщением, по сути, является ключом к Львову. Но в начале с поляками пытались договариваться, 2 ноября добились решения образовать совместную комиссию. Но в ночь с 3 на 4 ноября отряды украинских добровольцев с участием ряда бывших воинов Украинских сечевых стрельцов захватили правобережье Перемышля. Начались бои. Уже 10 ноября к городу подошли 2000 польских солдат с бронепоездом, броневиками и пушками. Против них было всего 700 украинских добровольцев. Однако украинцы не приняли ультиматум и не сдались. К вечеру 11 ноября польские силы захватили городское управление и укрепились на позициях. Бои закончились на следующий день, украинские силы отступили.

4 ноября 1922 года принято считать днем открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона. Иногда называют другую дату – 5 ноября. Тем не менее ООН Днем Тутанхамона определила все же 4-е. В этот день исследователи, работавшие под началом англичанина Говарда Картера, нашли первую каменную ступеньку лестницы, ведущую к гробнице Тутанхамона.

Мировую славу имя этого египетского фараона (далеко не самого могущественного) получило из-за того, что его гробница – единственная, сохранившаяся до ХХ века не разграбленной. Открытие, сделанное Говардом Картером, стало сенсацией и вызвало в мире всплеск заинтересованности историей Древнего Египта. До этого открытия Картер провел восемь лет в бесполезных поисках в Долине Царей – однако не сдавался. Вход в уцелевшую гробницу Тутанхамона неожиданно обнаружили под фундаментом одной из рабочих хижин, совсем рядом с гробницей Рамзеса IV. Найденные ступени исследователи расчистили, пробрались через две стены и попали в камеру, заполненную сундуками, ложами, креслами, вазами, разнообразными вещами царского обихода. В камере сохранились древнеегипетские ценности: золото и драгоценности, а также керамика и посуда, изготовленные из алебастра. Также на месте нашли паланкин с позолоченными украшениями и трон, поверхность которого была отделана золотом, стеклом, фаянсом и драгоценностями. Но это было только первое сенсационное открытие.

За первой камерой нашлась вторая, где также содержалась масса исторических ценностей, а повсюду значились имена и титулы владельца этого богатства — фараона Тутанхамона. В феврале 1923 года Картер пробил отверстие в стене и постепенно добрался до гигантского ковчега в усыпальнице. В первом ковчеге находился второй. Оба – позолоченные и заполненные рядом драгоценных украшений. Если печать первого ковчега была нарушена, то на втором уцелела. Это была печать с тронным именем фараона Тутанхамона – единственная целая печать во всей Долине царей. Ее сломал лично Картер. Там нашелся третий ковчег, а также богато инкрустированное оружие Древнего Египта. В третьем ковчеге был четвертый, и только в нем — желтый кварцитовый саркофаг, закрытый тяжелой плитой из розового гранита. В саркофаге содержался золотой гроб в форме мумии, а в нем – еще один гроб, выполненный из дерева и покрытый золотом и инкрустациями.

Наконец, третий гроб с самим телом фараона был выполнен из чистого золота и изображал самого Тутанхамона в образе бога Осириса. На самом теле Тутанхамона обнаружили большое количество старинных украшений – браслетов, амулетов и колец.

Позади усыпальницы нашлась казна. Все сундуки и ковчеги в ней были целыми и запечатанными. Мумия фараона до сих пор находится в Долине Царей, а большинство найденных в гробнице ценностей переместили в Каирский музей египтологии.

4 ноября 1970 года умер Герой Украины и один из воинов, установивших советский флаг на крыше немецкого Рейхстага 30 апреля 1945 года, Алексей Берест.

Берест погиб, спасая из-под поезда ребенка. 3 ноября 1970 около 19:00 он вел пятилетнего внука Алешу из детсада. Они переходили железнодорожные пути в Ростове-на-Дону у платформы «Сельмаш». Впереди шла женщина с маленькой девочкой. В этот момент подъехала электричка, и к ней бросилась толпа. Кто-то толкнул ребенка – и девочка упала на другую, параллельную железнодорожную линию. Там несся поезд. Берест бросился спасать ребенка – он успел выбросить ее с рельсов. Но сам уже не спасся – поезд отбросил мужчину на платформу напротив. 4 ноября в 4 утра Берест скончался. Звание Героя Украины ему присвоили посмертно – уже в годы независимости.

4 ноября 1995 года еврейский националист Игаль Амир убил премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Это произошло после выступления Рабина на многотысячном митинге в Тель-Авиве. За год до этого Раввин получил Нобелевскую премию мира вместе с «вечным врагом» Израиля — лидером Палестины Ясиром Арафатом. Это стало следствием найденного ими понимания и подписанных Соглашений в Осло, которые казались выходом из израильско-палестинского конфликта. Также Рабин подписал мирное соглашение с Иорданией. Именно о примирении с извечными врагами он говорил в последней своей речи.

«Я прослужил в армии 27 лет. Я воевал до тех пор, пока не сверкнула первая надежда на мир. Сегодня я верю, что есть шанс, и достаточно реальный, – говорил он в тот день. – Мирный процесс связан с трудностями, иногда с очень большой болью. Безболезненных путей у нашего народа не осталось, однако мирный путь лучше тропы войны».

Убийца догнал Рабина, когда тот подходил к своему автомобилю. Игаль Амир был человеком ультраправых взглядов и в дальнейшем на суде объяснил свои действия тем, что «защищал народ Израиля от соглашений в Осло». Рабин, в которого Амир произвел три выстрела, скончался через 40 минут в больнице. Самого убийцу приговорили к пожизненному заключению с пребыванием в одинарной камере.

Церковный праздник 4 ноября

4 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобного Иоанникия Великого. Он происходил из бедной семьи, не получил образования, но был очень ревностным христианином. Будучи юношей, прослужил шесть лет в войске императора Льва IV. Но стремился к служению Богу. Поэтому при первой возможности отрекся от мира и намеревался сразу уйти в пустыню, однако перед тем, по совету старцев, два года все же прожил в монастыре. А после того три года жил в пустыне – в глубоком одиночестве. Впоследствии принял монашеский постриг, жил в затворе, отправился в Хелидон к великому постнику Георгию. Подвижники прожили вместе три года. Уже в глубокой старости Иоанникий поселился в Антидиевой обители, где пробыл в затворе до своей смерти. Умер он 4 ноября 846 в возрасте 94-х лет. По преданию, у Иоанникия был дар пророчества, а во время молитвы он поднимался над землей, умел становиться невидимым и делать невидимыми других.

Народные приметы

Если 4 ноября нет дождя, то в следующем году будет плохой урожай.

Если же дождь идет, то зима наступит рано.

Если солнце ярко светит, но не греет, то ноябрь будет морозным.

Что нельзя делать 4 ноября

4 ноября не стоит отправляться в путь, лучше провести день дома.

Нельзя, чтобы ночью с 4 на 5 ноября в спальню проникал лунный свет – лучше закрыть окна шторами.

Нельзя пить спиртное.