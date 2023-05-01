Сегодня 1 мая: какой праздник и день в истории

1 мая 1497 года умер мученической смертью киевский митрополит Макарий. В 1886-м начались забастовки за 8-часовой рабочий день. В 1917 создан 1-й украинский полк имени Богдана Хмельницкого. А в 1945-м советские войска подняли флаг над Рейстагом.

Праздники и памятные даты 1 мая

1 мая под эгидой ООН проходят: Праздник Весны и Международный день труда, День глобальной любви, Международный день подсолнечника, День защиты носорога, День директоров школ.

В Европе – Европейский день (EuroMayDay).

1 мая в истории

1 мая 305 года от власти отказался Римский император Диоклетиан.

Он стал первым императором в истории Рима, добровольно покинувшим свой пост. До этого Диоклетиан правил империей 20 лет. Он известен как своими успешными реформами, так и дикарскими гонениями на христиан (в его времена было убито от 3000 до 3500 христиан и неучтенное количество подвергнуто пыткам и изгнанию). Диоклетиан не происходил из аристократического рода. Он был внуком раба, его отец – свободноотпущенником. С юности парень избрал военное дело и быстро поднимался по карьерной лестнице. Диоклетиан как командир доместиков сопровождал императора Кара в его походе против персов. Там Кар неожиданно умер. Сына и наследника императора коварно убил его же тесть. Солдаты заковали убийцу в кандалы, а новым императором командиры войска провозгласили Диоклетиана. Он установил абсолютную монархию, свою власть не делил с Сенатом. Через два года после начала правления Диоклетиан назначил себе соправителя – Максимиана, а впоследствии еще двух цезарей Галерия и Констанция. Таким образом, он разделил Римскую империю на четыре зоны влияния и создал крупнейшее и эффективное бюрократическое правительство в истории Рима. Полномочия с себя Диоклетиан сложил из-за плохого состояния здоровья. После отречения он жил во дворце на побережье и ухаживал за садами.

1 мая 1006 года произошла самая яркая из зарегистрированных в истории вспышка сверхновой звезды SN 1006.

Она образовалась в созвездии Волка – в 6850 световых лет от Земли. Появление звезды и ее яркое свечение отметили в Китае, Египте, Ираке, Италии, Японии и Швейцарии. По описаниям тогдашних арабских и китайских астрономов, звезда светила так ярко, что ночью благодаря этому свету были хорошо видны предметы. А днем от ее света падала тень. Вот как описал это чудо арабский астроном Али ибн Ридван: «Новая звезда была дискообразной формы и в 2,5—3 раза ярче Венеры. Небо заметно посветлело из-за света звезды. Интенсивность ее света немного превосходила четверть интенсивности лунного». Наблюдали за звездой примерно три месяца, впоследствии ее сияние стало меркнуть.

1 мая 1497 года татары убили митрополита Киевского Макария. Нападение произошло, когда митрополит служил литургию в храме села Скригалово. Святитель призвал собравшихся спасаться, а сам остался у алтаря. Он принял мученическую смерть. Татары его зарубили, отсекли ступню правой ноги, левую руку и голову. Тело митрополита впоследствии верующие доставили в Киев и похоронили в храме Святой Софии. Канонизировали святителя в 1621-1622 годах.

1 мая 1753 года считают днем основания ботанической номенклатуры. В этот день начата публикация работы Карла Линнея «Species Plantarum» («Виды растений»).

Поскольку в ней было два тома да еще и предисловие, то дат публикации несколько, и это выбрали условно. К моменту публикации Карл Линней уже был широко известен благодаря своей работе «Systema Naturae» («Система природы»). В ней он в первый раз предложил научную классификацию известных тогда растений и животных. Линней описал 4200 видов и разделил их на шесть классов: млекопитающие, птицы, амфибии, рыбы, черви и насекомые. Растения он разделил на 24 класса. В «Видах растений» он продолжил классифицировать живую природу. В издании содержится описание всех растений, которые к тому времени были известны. Для каждого вида Линней привел имя из двух частей. Эта работа стала действительно революционной. Всю существовавшую до этого ботаническую науку сейчас называют «долиннеевской». Карл Линней – до сих пор единственный автор, сослаться на которого можно только одним инициалом («L.»). В ботанической номенклатуре эта буква после видового названия растения означает, что это растение впервые описал Карл Линней.

1 мая 1840 года в Великобритании появилась в продаже первая в мире почтовая марка. Это было изображение королевы Витории на черном фоне. Номинал марки – 1 пенни. Она известна среди филателистов как «Черный пенни».

Несмотря на свою историчность марка не редкая. Ведь ее общий тираж насчитывал 286 700 листов. Было опубликовано 68 808 000 марок. Значительная часть сохранилась. Особо ценятся марки этой серии без почтовых штампов. Цельные листы «Черного пенни», по имеющейся информации, есть только в одной коллекции — в собственности Британского почтового музея.

1 мая 1886 года начались массовые забастовки рабочих в США. Профсоюзы требовали установления 8-часового рабочего дня (на тот момент иногда люди работали по 15 и даже 20 часов в сутки). Среди требований также было повышение зарплат и обеспечение права на создание рабочих организаций.

Число рабочих, принявших участие в забастовках, достигло 500 тысяч (в разных городах США). Центром движения стал Чикаго. 4 мая дело дошло до столкновений с полицией. Из-за бомбы, которую взорвал неизвестный, погибли 7 и пострадали 50 полицейских. Полиция открыла огонь, и погибли четверо забастовщиков. Рабочих лидеров Чикаго арестовали, восьмерых из них приговорили к смертной казни. В память о событиях 1 мая в дальнейшем стали отмечать как День труда. В 1888 году съезд Американской федерации труда в Сент-Луисе объявил 1 мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

1 мая 1917 года был создан 1-й украинский полк имени Богдана Хмельницкого – первая украинизированная военная часть российской армии.

Требования формировать украинское войско появились еще при создании Украинского военного клуба имени гетмана Павла Полуботка. Постепенно на Киевском военно-распределительном пункте собралось почти 3000 патриотически настроенных мобилизованных солдат, желавших организовать Первый украинский полк. 27 апреля они отказались отправляться на фронт, если такой полк не будет сформирован. 28 апреля их поддержала Украинская Центральная Рада. А 1 мая солдат собрали на праздник «Первые цветы», устроенный клубом Полуботка. Там, по предложению Николая Михновского, воины самостоятельно организовались в 1-й украинский полк имени гетмана Богдана Хмельницкого. Военное руководство российской армии восприняло это как бунт. Однако после переговоров с делегациями клуба Полуботка и сформированного полка разрешение на формирование отдельного украинского полка все же дали. Правда, существенно сократили его персональный состав – до 500 человек. Но и это уже была значительная победа

1 мая 1931 года в Нью-Йорке открыли самое высокое на тот момент здание мира — 102-этажный «Эмпайр-стейт-билдинг».

Он оставался самым высоким в мире до 1972-го, когда рядом построили печально известные башни-близнецы Международного торгового центра. «Эмпайр-Стейт-Билдинг» имеет высоту 443,2 м до верхушки шпиля и 381 м до крыши. Строительство небоскреба стоило 40 миллионов долларов. Во время официального открытия здания его освещение включил президент США Герберт Гувер, нажав на кнопку в Вашингтоне.

1 мая 1945 года советские войска подняли флаг над Рейсхстагом. Как и во всем, что связано с победой над нацистами во Второй мировой войне, вокруг вопроса поднятия флага победы много споров. И относительно того, какой флаг был первым, и относительно персонального состава тех, кто его поднимал. Точно можно отметить, что в этот день советские флаги на Рейхстаге устанавливали неоднократно и в разных частях здания. Официально знаменосцами победы в СССР определили группу, которую возглавлял украинец, лейтенант Алексей Берест. Вместе с ним были Михаил Егоров и Мелитон Кантария. В дальнейшем их троих командование представило к званию Герой Советского Союза. Однако в дальнейшем по непонятным причинам Береста из наградного списка исключили. Он всю жизнь пытался побороть эту несправедливость. Берест погиб, спасая ребенка из-под поезда. 6 мая 2005 года Президент Украины Виктор Ющенко присвоил Алексею Бересту звание Герой Украины посмертно.

1 мая 1945 года в Берлине покончила жизнь самоубийством супружеская чета ближайших соратников Гитлера – Геббельсов. Пауль Йозеф Геббельс и его жена Магда перед тем, как убить себя, отравили своих шестерых детей цианистым калием.

Самоубийство Геббельсы совершили точно по лекалу Гитлера и Евы Браун: он застрелился, она отравилась. Их тела сожгли. Единственный выживший человек из семьи Геббельсов — сын Магды от первого брака, он был уже взрослым и находился на фронте.

1 мая 1986 года через несколько дней после взрыва на Чернобыльской АЭС в Киеве организовали многотысячную первомайскую манифестацию.

1 мая 1994 года погиб легендарный бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в «Формуле-1» Айртон Сенна.

Ему было 34 года. Трагедия произошла во время соревнований «Гран-при Сан-Марино» на трассе в Имоле. На этой гонке смерть Сенны была не первой. Во время субботней квалификации погиб австрийский гонщик Роланд Ратценбергер – его машина вылетела с трассы и на скорости 320 км/ч врезалась в бетонную стену. До этого в течение 12 лет никто из гонщиков «Формулы-1» не погибал на трассе. Еще одна масштабная, но не смертельная авария произошла в пятницу с Рубенсом Барикелло. Эти два события повлияли на Сенну. Утром в воскресенье он провел собрание пилотов, на котором договорились создать рабочую группу по безопасности и разработать меры по ее повышению. Участники этого собрания вспоминали, что Сенна вел себя очень нервно и неуравновешенно, будто что-то предчувствовал. Машина Сенны вылетела с трассы на седьмом круге в повороте «Тамбурелло» и на огромной скорости врезалась в бетонную стену. Гонку остановили, Сенну доставили вертолетом в больницу, где подключили к ИВЛ. Однако обследование показало, что его мозг уже мертв. Так что гонщика отключили от искусственного поддержания жизни. Не зная, что Сенна умер, гонку возобновили. Ее тогда выиграл Михаэль Шумахер.

1 мая 2004 года произошло наибольшее расширение в истории ЕС. Членами Европейского Союза стали Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Венгрия и Чехия.

Церковный праздник 1 мая

1 мая христиане чтят преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Иоанн от Григория принял монашеский постриг в Солунском монастыре. Когда император Лев Армянин возобновил гонения на православных христиан за почитание икон, Григорий Декаполит вместе с преподобным Иосифом Песнописцем и Иоанном противостояли иконоборческой ереси в Солуне. Они продолжали проповедовать почитание икон. После многих трудов преподобный Григорий умер, а вскоре за ним – и Иоанн. Преподобный Иосиф Песнописец перенес мощи святых Григория и Иоанна в построенную им церковь во имя святителя Николая Чудотворца.

Народные приметы

Переменная погода 1 мая – к сухому лету.

Если утки плещутся – скоро настанет тепло.

Что нельзя делать 1 мая

Мужчинам нельзя заниматься работой на огороде.

Нельзя долго спать.

Нельзя играть в азартные игры.