Сегодня 3 декабря: какой праздник и день в истории

3 декабря 1722 года родился Григорий Сковорода. В 1920-м польский сейм ликвидировал отдельную территорию «Восточная Галичина», разбив ее на три воеводства. В 1979-м в Иране ввели в действие новую конституцию, закрепившую исламизацию государства. В 1989-м Горбачев и Джордж Буш-старший заявили о завершении «Холодной войны». В 2004-м Верховный Суд Украины признал незаконным решение ЦИК о результатах выборов Президента Украины.

Праздники и памятные даты 3 декабря

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью и Международный день борьбы с пестицидами.

Также в мире: Всемирный день компьютерной графики, день «Сделайте подарок» и день «Давайте обнимемся».

3 декабря в истории

3 декабря 1722 года родился украинский педагог, философ и писатель Григорий Сковорода. Его жизнь тесно связана с Харьковщиной. Подробнее.

3 декабря 1920 года польский сейм ликвидировал отдельную территорию «Восточная Галичина». Ее разбили на три воеводства: Львовское (28 уездов), Станиславское (16 уездов) и Тернопольское (17 уездов).

Вместо «Галичина» или «Восточная Галичина» эти территории стали называть «Восточная Малопольша», а вместо украинцев коренное население решили именовать русинами. Такие действия польского руководства были прямым нарушением обязательств, которые Варшава взяла на себя в ходе Парижской конференции. Поляки должны были обеспечить автономию украинских этнических земель, а мандат на управление Галичиной им предоставили только на 25 лет, после которых предполагалось самоопределение местных жителей относительно своей политической принадлежности. Однако поляки считали Восточную Галичину «исконно своей» землей и желали как можно быстрее инкорпорировать территории в состав Польши. По договоренностям со странами Антанты, граница Восточной Галичины должна была проходить по тем же линиям, которые были во времена Австро-Венгрии. Но новый административный раздел добавил к западноукраинским землям этнически польские, и таким образом превратил украинцев в новых воеводствах в меньшинство.

3 декабря 1979 года вступила в силу конституция Исламской Республики Иран, которую одобрили на общенациональном референдуме 99,5% голосов. Конституция предусматривала резкую исламизацию государства, которое до этого момента шло по пути построения светского общества. Конституция предоставила верховную власть аятолле Хомейни как «высшему духовному авторитету». Также вводилась полная исламизация общества во всех областях: политике, экономике, культуре. В Иране ввели систему исламского судопроизводства, основанную на положениях Корана и шариата. Женщинам запретили носить непредусмотренную для мусульманок одежду. Характерно, что все эти ограничения не были введены насильственно, а соответствовали настроениям большинства населения страны. Ведь именно недовольство населения прозападной политикой и деисламизацией, внедрявшимися шахом Пехлеви, стало основанием для Исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни.

Он вел свою публичную борьбу против светского режима шахов династии Пехлеви с 23 лет. Поэтому Хомейни поначалу запретили читать лекции по исламскому праву и философии студентам (но он продолжал делать это подпольно, за что в конце 1950-х получил звание «аятолла» – высший духовный титул в исламе шиитов). В 1962 году Хомейни возглавил забастовку духовенства, а в 1963-м – призвал бойкотировать референдум по проведению реформ. Референдум провели, а Хомейни арестовали. После этого его речи еще больше радикализировались. Аятолла призвал народ сбросить шаха, за что его снова задержали и отправили под домашний арест. Это вызвало массовые протесты. Так что руководство Ирана решило просто выгнать аятоллу из страны, выслав его в 1964 году в Турцию. С этого момента и до самой Исламской революции он находился за границей, пропагандируя свои идеи в Турции, Ираке и Париже. Он делал многочисленные обращения к соотечественникам, призывая к свержению шахского режима и созданию теократического государства. Собственно старт Исламской революции дали таинственная гибель сына Хомейни Мостафы (была версия об отравлении шахскими агентами) и оскорбительная статья в иранской прессе в адрес аятоллы. Народ Ирана вышел на манифестации, предприятия нефтяной промышленности бастовали. В результате во время массовых протестов 16 января 1979 года шах сбежал из Ирана вместе с семьей. Аятолла Хомейни вернулся в страну 1 февраля. А уже 11 февраля вооруженные силы прекратили сопротивление народному восстанию. В Иране упразднили монархию, создали Временное правительство, а 31 марта провели референдум, на котором 98% граждан высказались за построение в Иране исламской республики. На этом основании и разработали конституцию, превратившую современный и прозападный Иран в то агрессивное и изолированное миром государство, каким он является сейчас.

3 декабря 1984 года на предприятии по производству пестицидов в городе Бхопал в Индии произошла одна из крупнейших в истории промышленных катастроф. Из-за утечки ядовитого газа погибли около 2500 человек, еще несколько десятков тысяч потеряли зрение. Подробнее.

3 декабря 1989 года, во второй день Мальтийского саммита, советский генсек Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший заявили о завершении эпохи «Холодной войны» и начале «новой эры» в отношениях между двумя сверхдержавами.

3 декабря 1991 года независимость Украины признала Венгрия.

3 декабря 2004 года Верховный Суд признал незаконным решение ЦИК о результатах выборов президента Украины, а протокол ЦИК – недействительным. После этого в Украине прошел третий тур выборов президента, в котором победу одержал Виктор Ющенко.

Церковный праздник 3 декабря

3 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память пророка Софонии. Он жил до нашей эры, происходил из почетного рода. Жил Софония в царском дворце, проповедовал покаяние и помогал царю Иосии истреблять идолопоклонство. Предвидел бедствия, свалившиеся на иудеев, а также Газу, Аскалон, Крит, на моавитян, аммонитян, ниневитян.

Народные приметы

Если снег падает на талую землю или по состоянию на этот день снега выпало мало – в следующем году будет неурожай.

Если в печи трещат дрова – будут сильные морозы.

Что нельзя делать 3 декабря

Нельзя много разговаривать или переписываться.

Нельзя лениться.