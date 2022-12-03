Сегодня 3 декабря: какой праздник и день в истории

3 декабря по церковному календарю – память преподобного Григория Декаполита и Святителя Прокла. В этот день исполняется 300 лет со дня рождения Григория Сковороды.

Праздники и памятные даты 3 декабря

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Международный день людей с инвалидностью.

Также 3 декабря – Всемирный день компьютерной графики и Международный день борьбы против пестицидов.

3 декабря в истории

3 декабря 1722 года родился украинский педагог, философ и писатель Григорий Сковорода. Его жизнь тесно связана с Харьковщиной — хоть и родился он на соседней Полтавщине, а путешествовал не только по Украине, но и по миру.

На Харьковщине Сковорода часть жизни посвятил преподаванию в Харьковском коллегиуме, жил отшельником в Гужвинском лесу на берегу Лопани, путешествовал по Купянщине, бывал в Великом Бурлуке, Валках, Изюме, Купянске, Липцах. Именно на Харьковщине он начал писать свои философские диалоги и философские басни (впоследствии вошедшие в сборник «Басни Харьковские» — первый сборник басен в украинской литературе).

И, конечно, значительную часть жизни Григорий Сковорода провел в доме Андрея Ковалевского в селе Пан-Ивановка, которое сейчас названо в честь философа — Сковородиновка. Ведь именно здесь Сковорода похоронен – согласно его завещанию. Могила философа выглядит так, как он завещал – на ней нет креста, только камень с надписью: «Мир ловил меня, но не поймал».

К сожалению, во время полномасштабной войны РФ против Украины дом-музей Сковороды в Сковородиновке получил значительные разрушения – в здание попала российская ракета. Поэтому вместо реконструкции к памятной дате сейчас реализуют ряд благотворительных проектов для восстановления музея.

3 декабря в 1984 года произошла трагедия, которая является одной из причин, почему этот день в мире провозглашен днем борьбы с пестицидами. На предприятии по производству пестицидов в городе Бхопал в Индии произошла одна из самых больших в истории промышленных катастроф. Тогда из-за утечки ядовитого газа погибли около 2500 человек, еще несколько десятков тысяч потеряли зрение. На предприятии взорвался один из резервуаров для хранения метилизоцианата. В результате облако ядовитого газа зависло над городом. 500 работников предприятия умерли сразу – от прямого действия газа. Еще 2000 человек, надышавшихся парами умерли в течение следующих недель. В общей сложности около 100 тысяч человек нуждались в медицинской помощи из-за этой аварии.

13 декабря 1991 года – независимость Украины признала Венгрия.

13 декабря 2004 года – Верховный Суд Украины признал незаконным решение ЦИК о результатах выборов президента Украины, а протокол ЦИК – недействительным. После этого в Украине состоялся беспрецедентный третий тур выборов президента, в котором победу одержал Виктор Ющенко, а не Виктор Янукович, которого ЦИК пытался «назначить» президентом, фальсифицируя результаты волеизъявления украинцев. Решение суд принял на фоне массовых протестов на Майдане, впоследствии получивших название «Оранжевая революция». Оглашение решения Верховного Суда транслировали онлайн на Майдане.

Церковный праздник 3 декабря

3 декабря – предпраздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. Также в этот день христиане чтят память преподобного Григория Декаполита и Святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

Преподобный Григорий Декаполит родился в Исаврическом Декаполе в VIII веке. С детства был увлечен верой, хотел вести монашескую жизнь. Чтобы избежать женитьбы, на которой настаивали родители, тайно ушел из дома. Всю жизнь провел в странствиях: был в Константинополе, Риме, Коринфе, Солуне, некоторое время трудился в пещере на Олимпе. Всюду проповедовал. Своими подвигами и молитвой приобрел дары пророчества и чудотворства. Для противодействия ереси иконоборчества преподобный Григорий покинул монастырь святого Мины, в котором трудился долгое время, и отправился снова в Константинополь. В столице тяжелая болезнь подточила силы святого, и он скончался в 816 году.

Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский был учеником святителя Иоанна Златоуста, который рукоположил его сначала в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Прокл был свидетелем явления апостола Павла Иоанну Златоусту. После изгнания и смерти святителя Иоанна святого Прокла патриарх Константинопольский Сисиний рукоположил в сан епископа города Кизика, но под влиянием еретиков-несториан паства изгнала своего святителя. Тогда Прокл вернулся в столицу и проповедовал в храмах Константинополя. После смерти патриарха Сисиния святителя Прокла возвели в архиепископы. Став патриархом Константинопольским, руководил Церковью в течение 12 лет. Именно стараниями святителя Прокла в Константинополь были перенесены мощи его учителя Иоанна Златоуста.

До наших дней дошли работы святителя Прокла, в частности – два слова в похвалу Божией Матери и четыре слова к Рождеству Христову. Прокл умер в почтенном возрасте примерно в 446-447 году.

Народные приметы

Птицы сидят на самых верхушках деревьев – к потеплению.

Снег только ночью, а днем не идет – значит, пролежит недолго.

Что нельзя делать 3 декабря

Нельзя рубить деревья и дрова.

Ребенка нельзя оставлять дома одного даже ненадолго.