Сьогодні 3 грудня: яке свято та день в історії

3 грудня за церковним календарем – пам’ять преподобного Григорія Декаполіта та Святителя Прокла. Цього дня виповнюється 300 років від дня народження Григорія Сковороди.

Свята та пам’ятні дати 3 грудня

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН відбувається Міжнародний день людей із інвалідністю.

Також 3 грудня – Всесвітній день комп’ютерної графіки та Міжнародний день боротьби проти пестицидів.

3 грудня в історії

3 грудня 1722 року народився український педагог, філософ та письменник Григорій Сковорода. Його життя тісно пов’язане з Харківщиною – хоч і народився він на сусідній Полтавщині, а мандрував не лише Україною, а й світом.

На Харківщині Сковорода частину життя присвятив викладанню в Харківському колегіумі, жив пустельником у Гужвинському лісі на березі Лопані, подорожував Куп’янщиною, бував у Великому Бурлуці, Валках, Ізюмі, Куп’янську, Липцях. Саме на Харківщині він почав писати свої філософські діалоги та філософські байки (згодом увійшли до збірки “Байки Харківські” – першої збірки байок в українській літературі).

І, звісно, ​​значну частину життя Григорій Сковорода провів у будинку Андрія Ковалевського у селі Пан-Іванівка, яке зараз названо на честь філософа – Сковородинівка. Адже саме тут Сковороду поховано – згідно з його заповітом. Могила філософа виглядає так, як він заповів – на ній немає хреста, тільки камінь з написом: “Світ ловив мене, але не спіймав”.

На жаль, під час повномасштабної війни РФ проти України будинок-музей Сковороди у Сковородинівці зазнав значних руйнувань – до будівлі потрапила російська ракета. Тому замість реконструкції до пам’ятної дати зараз реалізують низку благодійних проєктів для відновлення музею.

3 грудня 1984 року сталася трагедія, яка є однією з причин, чому цей день у світі проголошено днем ​​боротьби з пестицидами. На підприємстві з виробництва пестицидів у місті Бхопал в Індії сталася одна із найбільших в історії промислових катастроф. Тоді через витік отруйного газу загинуло близько 2500 людей, ще кілька десятків тисяч втратили зір. На підприємстві вибухнув один із резервуарів для зберігання метилізоціанату. У результаті хмара отруйного газу зависла над містом. 500 працівників підприємства померли одразу – від прямої дії газу. Ще 2000 людей, що надихалися парами, померли протягом наступних тижнів. Загалом близько 100 тисяч людей потребували медичної допомоги через цю аварію.

13 грудня 1991 року – незалежність України визнала Угорщина.

13 грудня 2004 року – Верховний Суд України визнав незаконним рішення ЦВК про результати виборів президента України, а протокол ЦВК – недійсним. Після цього в Україні відбувся безпрецедентний третій тур виборів президента, в якому перемогу отримав Віктор Ющенко, а не Віктор Янукович, якого ЦВК намагалася “призначити” президентом, фальсифікуючи результати волевиявлення українців. Рішення суд ухвалив на тлі масових протестів на Майдані, які згодом отримали назву “Помаранчева революція”. Оголошення рішення Верховного Суду транслювали онлайн на Майдані.

Церковне свято 3 грудня

3 грудня – передсвято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Також у цей день християни вшановують пам’ять преподобного Григорія Декаполита та Святителя Прокла, архієпископа Константинопольського.

Преподобний Григорій Декаполит народився в Ісаврійському Декаполі у VIII столітті. З дитинства був захоплений вірою, хотів вести чернече життя. Щоб уникнути одруження, на якому наполягали батьки, таємно пішов із дому. Все життя провів у мандах: був у Константинополі, Римі, Коринті, Солуні, якийсь час працював у печері на Олімпі. Усюди проповідував. Своїми подвигами та молитвою набув дарів пророцтва та чудотворства. Для протидії єресі іконоборства преподобний Григорій покинув монастир святого Міни, в якому працював довгий час, і вирушив знову до Константинополя. У столиці важка хвороба підточила сили святого, і він помер 816 року.

Святитель Прокл, архієпископ Константинопольський був учнем святителя Йоана Золотоустого, який висвятив його спочатку в сан диякона, а потім у сан пресвітера. Прокл був свідком явища апостола Павла Йоану Золотоустому. Після вигнання та смерті святителя Йоана святого Прокла патріарх Константинопольський Сисиній висвятив у сан єпископа міста Кізика, але під впливом єретиків-несторіан паства вигнала свого святителя. Тоді Прокл повернувся до столиці та проповідував у храмах Константинополя. Після смерті патріарха Сисинія святителя Прокла звели до архієпископства. Ставши патріархом Константинопольським, керував церквою протягом 12 років. Саме стараннями святителя Прокла до Константинополя було перенесено мощі його вчителя Йоана Золотоустого.

До наших днів дійшли роботи святителя Прокла, зокрема – два слова у похвалу Божої Матері та чотири слова до Різдва Христового. Прокл помер у поважному віці приблизно 446-447 року.

Народні прикмети

Птахи сидять на верхівках дерев – до потепління.

Сніг лише вночі, а вдень не йде – отже, пролежить недовго.

Що не можна робити 3 грудня

Не можна рубати дерева та дрова.

Дитину не можна залишати вдома самої навіть ненадовго.