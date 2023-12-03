Сьогодні 3 грудня: яке свято та день в історії

3 грудня 1722 року народився Григорій Сковорода. 1920-го польський сейм ліквідував окрему територію “Східна Галичина”, розбивши її на три воєводства. 1979-го в Ірані ввели в дію нову конституцію, яка закріпила ісламізацію держави. 1989-го Горбачов і Джордж Буш-старший заявили про завершення “Холодної війни”. 2004-го Верховний Суд України визнав незаконним рішення ЦВК про результати виборів Президента України.

Свята та пам’ятні дати 3 грудня

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю та Міжнародний день боротьби з пестицидами.

Також у світі: Всесвітній день комп’ютерної графіки, день “Зробіть подарунок” та день “Обіймімося”.

3 грудня в історії

3 грудня 1722 року народився український педагог, філософ та письменник Григорій Сковорода. Його життя тісно пов’язане із Харківщиною. Детальніше.

3 грудня 1920 року польський сейм ліквідував окрему територію “Східна Галичина”. Її розбили на три воєводства: Львівське (28 повітів), Станіславське (16 повітів) та Тернопільське (17 повітів).

Замість “Галичина” чи “Східна Галичина” ці території почали називати “Східна Малопольща”, а замість українців корінне населення вирішили іменувати русинами. Такі дії польського керівництва були прямим порушенням зобов’язань, які Варшава взяла на себе під час Паризької конференції. Поляки мали забезпечити автономію українських етнічних земель, а мандат на управління Галичиною їм надали лише на 25 років, після яких передбачалося самовизначення місцевих мешканців щодо своєї політичної приналежності. Однак поляки вважали Східну Галичину “споконвічно своєю” землею і бажали якнайшвидше інкорпорувати території до складу Польщі. За домовленостями з країнами Антанти, кордон Східної Галичини мав проходити тими ж лініями, що були за часів Австро-Угорщини. Але новий адміністративний поділ додав до західноукраїнських земель етнічно польські, й таким чином перетворив українців у нових воєводствах на меншість.

3 грудня 1979 року набула чинності конституція Ісламської Республіки Іран, яку схвалили на загальнонаціональному референдумі 99,5% голосів. Конституція передбачала різку ісламізацію держави, яка до цього моменту йшла шляхом побудови світського суспільства. Конституція надала верховну владу аятолі Хомейні як “вищому духовному авторитету”. Також запроваджувалась повна ісламізація суспільства в усіх галузях: політиці, економіці, культурі. В Ірані ввели систему ісламського судочинства, засновану на положеннях Корану та шаріату. Жінкам заборонили носити непередбачений для мусульманок одяг. Характерно, що всі ці обмеження не були введені насильно, а відповідали настроям більшості населення. Адже саме невдоволення населення прозахідною політикою та деісламізацією, що впроваджувалися шахом Пехлеві, стало підставою для Ісламської революції та приходу до влади аятоли Хомейні.

Він вів свою публічну боротьбу проти світського режиму шахів династії Пехлеві із 23 років. Тож Хомейні спочатку заборонили читати лекції з ісламського права та філософії студентам (але він продовжував робити це підпільно, за що наприкінці 1950-х отримав звання “аятола” – найвищий духовний титул в ісламі шиїтів). 1962 року Хомейні очолив страйк духовенства, а 1963-го – закликав бойкотувати референдум з проведення реформ. Референдум провели, а Хомейні заарештували. Після цього його промови ще більше радикалізувалися. Аятола закликав народ скинути шаха, за що його знову затримали та відправили під домашній арешт. Це спричинило масові протести. Тож керівництво Ірану вирішило просто вигнати аятолу з країни, виславши його 1964 року до Туреччини. З цього моменту й до самої Ісламської революції він перебував за кордоном, пропагуючи свої ідеї в Туреччині, Іраку та Парижі. Він робив численні звернення до земляків, закликаючи до повалення шахського режиму та створення теократичної держави. Власне старт Ісламській революції дали таємнича загибель сина Хомейні Мостафи (була версія про отруєння шахськими агентами) та образлива стаття в іранській пресі на адресу аятоли. Народ Ірану вийшов на маніфестації, підприємства нафтової промисловості страйкували. У результаті під час масових протестів 16 січня 1979 року шах втік з Ірану разом із сім’єю. Аятола Хомейні повернувся до країни 1 лютого. А вже 11 лютого збройні сили припинили опір народному повстанню. В Ірані скасували монархію, створили Тимчасовий уряд, а 31 березня провели референдум, де 98% громадян висловилися за побудову в Ірані ісламської республіки. На цій підставі й розробили конституцію, що перетворила сучасний і прозахідний Іран на ту агресивну та ізольовану світом державу, якою вона є зараз.

3 грудня 1984 року на підприємстві з виробництва пестицидів у місті Бхопал в Індії сталася одна з найбільших в історії промислових катастроф. Через витік отруйного газу загинуло близько 2500 людей, ще кілька десятків тисяч втратили зір. Детальніше.

3 грудня 1989 року, на другий день Мальтійського саміту, радянський генсек Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи “Холодної війни” та початок “нової ери” у відносинах між двома наддержавами.

3 грудня 1991 року незалежність України визнала Угорщина.

3 грудня 2004 року Верховний Суд визнав незаконним рішення ЦВК про результати виборів президента України, а протокол ЦВК – недійсним. Після цього в Україні відбувся третій тур виборів президента, у якому перемогу здобув Віктор Ющенко.

Церковне свято 3 грудня

3 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять пророка Софонiї. Він жив до нашої ери, походив із почесного роду. Жив Софонія в царському палаці, проповідував покаяння і допомагав цареві Йосії винищувати ідолопоклонство. Передбачав лиха, що звалилися на юдеїв, а також Газу, Аскалон, Крит, на моавітян, амонітян, ніневітян.

Народні прикмети

Якщо сніг падає на талу землю або станом на цей день снігу випало мало – наступного року буде неврожай.

Якщо в печі тріщать дрова – будуть сильні морози.

Що не можна робити 3 грудня

Не можна багато розмовляти або переписуватися.

Не можна лінуватися.