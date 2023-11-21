Сегодня 21 ноября: какой праздник и день в истории

21 ноября в Украине – День Достоинства и Свободы и День десантно-штурмовых войск. 21 ноября в 2004-м и 2013-м годах на Майдане Незалежности в Киеве начались протесты, которые в конце концов привели к Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 1806-м Наполеон объявил «континентальную блокаду» Великобритании. В 1918-м правительство ЗУНР покинуло Львов – город перешел под контроль поляков. В 1920-м армия и правительство УНР покинули территорию Украинского государства. В 1921-м в этот день большевики расстреляли участников Второго Зимнего похода армии УНР.

Праздники и памятные даты 21 ноября

21 ноября в Украине – День Достоинства и Свободы и День десантно-штурмовых войск.

В мире: Всемирный день телевидения, Всемирный день поздравлений, Всемирный день рыболовства и День без музыки.

21 ноября в истории

21 ноября 1783 года в небо впервые в истории поднялся воздушный шар, пилотируемый человеком. Это был так называемый монгольфьер – аэростат, наполненный горячим воздухом.

Спроектировали его братья-изобретатели Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье. А на борту были физик Жан-Франсуа Пилатр Де Розье и маркиз Франсуа Лорен д’Арланд. Они поднялись над Парижем на высоту более 1 км и летали около 25 минут. Стоит отметить, что прежде чем запустить в воздух людей, братья сначала подняли свой шар без пассажиров (в июне 1783-го), а затем — с животными-пассажирами: бараном, петухом и уткой (в октябре). Вариант воздушного шара, который спроектировали братья Монгольфье, популярен до сих пор.

21 ноября 1806 года французский император Наполеон издал Берлинский декрет – известный как объявление «континентальной блокады» Великобритании.

В тот момент Наполеон находился в покоренной столице Пруссии, выбив из нее короля Фридриха Вильгельма III. Там император издал ряд документов и планировал свои дальнейшие завоевательные действия. Как известно, Великобритания давно не давала покоя Наполеону. Особенно императору хотелось отомстить за унизительное поражение своего и испанского флотов в Трафальгарской битве 1805 года (когда союзники потеряли 22 корабля, а британцы – ни одного). Поняв, что победить Британию в морском сражении ему не по силам, Наполеон решил прибегнуть к тому, что бы сейчас назвали «санкциями». Он понимал, что могущество островного государства опирается на его колониальную политику, а также обширные торговые связи с Европой, где реализовывали британские и колониальные товары. Так что французский правитель решил блокадой ударить по экономике противника.

В первой части своего декрета Наполеон обвинил Великобританию в нарушении международного права и популярно расписал, в чем не правы британцы. А во второй в 12 статьях изложил меры против британцев. Их приняла сначала Франция, а за ней ее союзники и даже ряд противников. В частности, Наполеон отменил торговлю и любое сообщение с Великобританией (вплоть до почтового), объявил, что каждый британский подданный на территории, подвластной Франции, станет военнопленным. Все склады, товары и имущество Британии и ее подданных конфисковывали и т.д. В течение 1807 года к этим мероприятиям присоединились Италия, Голландия, Испания, Дания, а впоследствии – разбитые наполеоновской армией в предыдущих битвах Россия, Пруссия и Австрия. Последствия континентальной блокады неоднозначны. Во-первых, она не достигла своей главной цели – разрушить экономику Великобритании не удалось. Во-вторых, даже сама блокада не удалась полностью благодаря контрабанде и многочисленным нарушениям ограничений разными странами. В-третьих, экономика самой Франции понесла существенный урон. Действительно, некоторые отрасли промышленности развились на фоне отсутствия британского импорта, но целый ряд важных отраслей из-за разрыва связей с Туманным Альбионом пришли в упадок – например, судостроение и все смежные отрасли. От сокращения торговли пострадали портовые города. А цены на продукты питания выросли в большинстве стран Европы. Блокаду снимали в несколько этапов. Первой (после нападения Наполеона) от нее отказалась Россия, постепенно – и другие страны, выходившие из зависимости от Франции вслед за военными поражениями ее армии. Франция окончательно упразднила блокаду в 1814-м — с реставрацией Бурбонов.

21 ноября 1918 года правительство ЗУНР покинуло Львов и переехало сначала в Тернополь, а впоследствии – Станислав (современный Ивано-Франковск). Власть в столице республики перешла к полякам. Бои за Львов начались с первых дней украино-польской войны.

Они шли прямо на улицах города с переменным успехом – до того момента, когда поляки одержали победу в Перемышле. После этого по прямой ветке железной дороги во Львов перебросили подкрепление. Чтобы избежать окружения, командующий украинскими силами полковник Гнат Стефанив приказал украинским частям в ночь на 22 ноября покинуть Львов. Но война за него шла и дальше – на протяжении всей истории боевых действий войск ЗУНР против поляков.

21 ноября 1919 года заключили «Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галичине». Он предусматривал передачу Галичины в состав Польской республики на 25 лет – с обеспечением для этнических украинских земель автономии. Через 25 лет статус Восточной Галичины, по договору, должно было определить путем демократического волеизъявления местное население. Такой вариант временного разрешения «конфликта» (с точки зрения победителей Первой мировой, а на самом деле — полноценной войны) между поляками и украинцами продвигали страны Антанты. Они были обеспокоены угрозой перехода большевиков за Збруч – на этнические украинские территории бывшей Австро-Венгрии. Руководство УНР вынуждено было согласиться на условия этого договора под давлением стран Антанты и поляков.

Понятно, что руководство Западной области УНР (как называлось ЗУНР после заключения «Акта Злуки») не могло на это согласиться. Еще 15 ноября диктатор ЗУНР Евгений Петрушевич покинул временную столицу УНР Каменец-Подольский, окончательно разругавшись с Петлюрой. Петрушевич пытался вести переговоры с европейскими дипломатами, но тщетно. После того, как представители УНР в Варшаве 2 декабря подписали проект декларации, согласившись передать полякам Холмщину, Полесье, Подляшье, Западную Волынь и Восточную Галицию, официальная дипломатическая делегация ЗУНР обратилась в посольство УНР в Варшаве с заявлением о денонсации «Акта Злуки». 20 декабря 1919 года Петрушевич созвал в Вене заседание правительства ЗУНР в изгнании, на котором приняли решение отменить «Акт Злуки» в одностороннем порядке.

21 ноября 1920 года армия УНР, отступая под давлением большевистской орды, перешла Збруч, оказавшись на территории Польского государства, где украинских воинов интернировали.

21 ноября 1921 года большевики в селе Базар начали расстреливать участников Второго Зимнего похода армии УНР — тех, кто попал в плен к оккупантам во время боя под Малыми Миньками. Всего с 21 по 23 ноября казнили 361 украинского воина.

21 ноября 2004 года начались акции на Майдане Незалежности, впоследствии переросшие в Оранжевую революцию.

В этот день прошел второй тур президентских выборов, соперниками в котором были Виктор Ющенко и Виктор Янукович. В начале на Майдан люди вышли, чтобы продемонстрировать свою готовность защитить результат голосования. Уже 22 ноября – после объявления первых результатов обработки части протоколов – стало ясно, что защищать волеизъявление придется. Начались акции протеста, участники которых разоблачали многочисленные фальсификации и требовали честного подсчета голосов. Постепенно протестное движение охватило крупнейшие города Украины, а его сердцем стал Майдан Незалежности в Киеве. В результате протестов, впоследствии вошедших в историю как Оранжевая революция, удалось добиться проведения повторного второго тура президентских выборов. По его результатам победил Виктор Ющенко. В ноябре 2005 года новоизбранный Президент основал в этот день праздник – День Свободы. А в декабре 2011-го Янукович, став Президентом, «отомстил» Майдану как мог – отменил День Свободы 21 ноября, объединив его с Днем Соборности.

21 ноября 2013 года в Украине начался Евромайдан, который дал начало Революции Достоинства. Первые переросшие в революцию протесты возникли как реакция на решение Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Такое решение Кабмин принял за несколько дней до Вильнюсского саммита восточного партнерства. В первый день Евромайдана на митинг в Киеве вышли всего около 1500 человек. Активисты с Майдана Незалежности прошлись к Администрации Президента Украины, а затем вернулись на Майдан и решили оставаться на ночь. Параллельно суд принял решение запретить установку палаток, киосков и навесов во время проведения акций на Майдане Незалежности, Крещатике и Европейской площади до 7 января 2014 года. На следующий день Майдан огородили металлическим забором и срочно начали обустраивать новогодние декорации. Милиция и «беркут» препятствовали протестующим, которые пытались устанавливать палатки, а количество участников акций с каждым днем росло. Евромайданы начали проходить в других городах Украины. Протесты сопровождались столкновениями с силовиками. Но реальный взрыв протестного движения произошел после событий ночи 30 ноября – тогда в Киеве прибегли к жесткому силовому разгону протестующих. И это превратило немногочисленные протесты за евроинтеграцию в народное возмущение действиями власти, что и переросло в Революцию Достоинства.

13 ноября 2014 года Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О Дне Достоинства и Свободы», назначив этот государственный праздник на 21 ноября.

Церковный праздник 21 ноября

21 ноября по новому церковному календарю в Украине – праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. По преданию, родители Девы Марии Иоаким и Анна, молясь за то, чтобы иметь ребенка, дали обет: если родится дитя, посвятить его служению Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Марию в лучшую одежду, с пением священных песен, с зажженными свечами в руках ее привели в Иерусалимский храм. В храм вела лестница из 15 высоких ступеней – слишком трудный путь для ребенка. Однако Мария, с Божьей помощью, быстро преодолела лестницу. Первосвященник ввел девочку в Святая святых, куда изо всех людей только раз в год входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствующие в храме удивлялись этому необычному событию. Иоаким и Анна, вручив ребенка воле Божьей, вернулись домой. А Мария осталась в храме. О ее жизни там нет сведений. Есть только предания, что воспитывали ее в обществе благочестивых дев. Мария усердно читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась.

Народные приметы

Если в этот день идет снег с дождем, то весна будет непогожей.

Если снег пошел утром, то Пасха будет со снегом.

Что нельзя делать 21 ноября

Нельзя заниматься тяжелым трудом.

Нельзя заниматься рукоделием и домашней работой: шить, вышивать, убирать, стирать и т.д.

Нельзя употреблять алкоголь и ругаться.