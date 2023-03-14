Сегодня 14 марта: какой праздник и день в истории

14 марта – День украинского добровольца. В этот день в Харькове Андрей Билецкий и компания дали бой «Мотороле» и «Оплоту» на Рымарской, а бойцы самообороны Майдана прибыли полигон Новые Петровцы – формировать первый добробат.

Праздники и памятные даты 14 марта

14 марта – День украинского добровольца. В этот день 2014 года первые 500 добровольцев из числа Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы. Так началось формирование первого добровольческого батальона, вставшего на защиту Украины в войне с РФ – 1-го Батальона оперативного назначения НГУ им. Кульчицкого.

Под эгидой ООН 14 марта проходят День пи, Международный день действий против плотин и День бабочек.

14 марта в истории

14 марта 1917 года начался Киевский губернский кооперативный съезд, продолжавшийся два дня. Его участники провозгласили курс на автономию Украины. В резолюции это записано так: «Только демократическая федеративная республика в России с национально-территориальной автономией Украины и с уважением прав национальных меньшинств обеспечит права украинского народа». При этом идеи полностью отделиться от России и провозгласить независимость пока не было. Участники съезда высказались за поддержку Временного правительства и организацию народной власти на местах. Кроме того, делегаты заявили о необходимости немедленно ввести украинский язык в школах и общественных и правительственных учреждениях.

14 марта 1939 года войска Венгрии вторглись на территорию Карпатской Украины – в то время автономной республики в составе Чехословакии. Началась непродолжительная, но очень символичная венгерско-украинская война.

Как и Третий Рейх, Венгрия желала реванша после поражения в Первой мировой войне, а также возвращения земель, которые считала своими. Среди них – и Карпатская Украина, которая вошла в состав Чехословакии согласно Трианонскому договору 1920 года. По этому договору Венгрия потеряла более 70% своей территории. Вслед за Германией, которая к тому моменту уже неоднократно нарушила условия Версальского мира, Венгрия начала игнорировать свои обязательства по Трианонскому договору. Даже после выгодного для себя решения Венского арбитража в 1938 году венгры не успокоились и, получив «благословение» от Гитлера, в ночь с 13 на 14 марта начали вторжение на Карпатскую Украину. В это же время премьер-министр автономной республики Августин Волошин приказал раздать оружие подразделениям «Карпатской сечи» – для обороны. Из-за этого произошли столкновения «сечевиков» с чехословацкими войсками. Однако уже к концу дня, проконсультировавшись с Прагой, чехословацкая армия начала эвакуироваться с территории автономии. 15 марта 1939 года Августин Волошин провозгласил по радио независимость Карпатской Украины. А дальше – направил Гитлеру телеграмму, в которой просил взять страну под протекторат Третьего Рейха. Немецкое правительство отказало и посоветовало не сопротивляться венгерским оккупантам. Венгры параллельно прислали к Волошину переговорщика с требованием разоружиться и мирно войти в состав Королевства Венгрия. Волошин ответил: «Карпатская Украина – мирное государство и хочет жить в мире с соседями, но в случае необходимости даст отпор любому агрессору». В Закарпатье объявили мобилизацию. Но силы были слишком неравными. Война закончилась через несколько дней, руководство Карпатской Украины вынуждено было эвакуироваться в Прагу. Там Волошин стал ректором Украинского свободного университета. В 1945 году бывшего премьера Карпатской Украины арестовали советские спецслужбы и вывезли в Москву, где он умер 19 июля 1945 года, по официальной версии — от паралича сердца. 15 марта 2002 году Волошину посмертно присвоено звание «Герой Украины».

14 марта 1990 года город Стрый во Львовской области стал первым городом в Украине, где над зданием городского совета подняли сине-желтый украинский флаг. Решение установить национальный флаг над мэрией 14 марта принял исполнительный комитет Стрыйского городского совета на внеочередном заседании.

14 марта 2014 года в Харькове произошла потасовка на улице Рымарской, которую иногда называют первым боем в российско-украинской войне. Ведь обе стороны имели огнестрельное оружие и применили его. В этот день российские наемники, которые должны были организовать в Харькове «русскую весну», напали на здание «Просвіти». В самом здании находились вооруженные украинские патриоты во главе с будущим основателем и командиром полка «Азов» Андреем Билецким. Сначала «Просвіту» заблокировали любимые байкеры Путина – «Ночные волки». Они стреляли из травматического оружия, но, получив сдачу, отступили. Но вслед за этим появились боевики — члены «Оплота» вместе с «Моторолой» (Арсеном Павловым) и обязательной в таких случаях съемочной группой российских пропагандистов – канала LifeNews.

«Подошло подкрепление – отряд Антимайдана до 100 человек с площади Свободы. Я так понял, они хотели показательно ликвидировать «гнездо нациков», поэтому взяли с собой съемочную группу российского LifeNews», — рассказывал Белецкий в интервью «ЦензорНЕТ».

На попытку российских наемников штурмовать здание защитники ответили бутылками с зажигательной смесью и свето-шумовыми гранатами. Постепенно дошло до огнестрельного оружия. В результате столкновения от полученных огнестрельных ранений погибли два человека – со стороны российских нападавших. Их «соратники» отошли. И примерно в это время на месте появились мэр Харькова Геннадий Кернес и руководство милиции со спецназом. 30 защитников здания «Просвіти» доставили в участок, а пророссийские боевики успешно «исчезли».

Церковный праздник 14 марта

14 марта христиане чтят память преподобномученицы Евдокии. Евдокия жила во времена римского императора Траяна. Она отличалась редкой красотой и вела греховную жизнь, торгуя своим телом. К ней приезжали богатые «поклонники» из разных стран. Потом женщина стала очень состоятельной. Но роскошную развратную жизнь Евдокии оборвал случай. Она услышала, как старый инок Герман читал вслух Священное Писание – в частности, пророчества о Втором пришествии Христа и о Страшном суде. Это напугало Евдокию, она поняла, что ее ждут наказания, предусмотренные в Библии. Тогда Евдокия познакомилась с Германом и он рассказал ей о христианской вере. Евдокия уверовала в Христа, приняла крещение, все свои сокровища раздала бедным и приняла монашеский постриг в ближайшем монастыре. С годами она стала настоятельницей. Она трудилась в монастыре 56 лет, а во времена императора Антонина, в 152 году, Евдокию оклеветали, обвинив в колдовстве. Без суда ее казнили, отрубив голову.

Народные приметы

Много луж в день Евдокии – будет много меда.

Какая погода 14 марта, таким и лето будет.

Если в течение дня часто меняется погода, то весь остаток марта будет изменчивым.

Много луж в этот день — пчелы принесут много меда.

Что нельзя делать 14 марта

Не стоит отправляться в дальнее путешествие.

День неудачен для рукоделия.