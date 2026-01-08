«Мини-ядерное оборудование», – Терехов о решении проблем со светом

В эфире «Радио NV» мэр Игорь Терехов отметил, что восстанавливать разрушения в энергетической отрасли после российских обстрелов становится все сложнее. Он рассказал, что, по предварительной оценке Международного валютного фонда, убытки в энергетики Украины уже превысили 56 миллиардов долларов.

«Нам необходимо строить новую архитектуру энергетики – не только для Харькова, но и всей страны. И это очень важно. Я хочу сказать, что я предлагал еще в 2022 году, чтобы мы начали так работать. И сегодня нам необходимо, действительно необходимо, это делать и во время войны, и особенно после завершения войны, но мы должны готовиться, мы уже готовимся к этому. Как мы видим, это прежде всего, вопрос национальной безопасности, и мы должны понимать это. Потому что когда не будет энергетики – не будет ничего на самом деле. И мы это понимаем, как никто другой, потому что оказывались несколько раз в блекаутах», – акцентировал Терехов.

Прежде всего, считает городской голова, энергетические объекты необходимо размещать под землей, чтобы обезопасить ее от ударов. А вот после наступления стабильного мира и получения гарантий безопасности – стоит переходить на альтернативную энергетику.

«И это не только солнечная энергетика и это не только ветровая энергетика, но нужно видеть перспективу развития мини-ядерной энергетики. И это новейшее оборудование, но оно очень важно для всей Украины. Потому что на самом деле это самая дешевая энергетика. И здесь есть и социальный аспект. Ибо если мы хотим быстро отстроить, восстановить экономику Украины, дать возможность сегодня прийти инвесторам и нашим предпринимателям развиваться, то им нужна энергетика, без нее никуда не можем шагать. И для этого нужно устанавливать мини-ядерное оборудование и акцентировать свое внимание на ядерной энергетике», – уверен мэр.

Так удастся установить относительно невысокие тарифы на энергетику, а также экспортировать ее, объяснил Терехов.