Почти миллион людей без света: ситуация в Днепропетровской области и Запорожье

Накануне вечером россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Днепропетровской области. Как сообщали местные СМИ, взрывы раздавались в районе Приднепровской ТЭС.

Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайвороненко сообщил, враг атаковал объект критической инфраструктуры, который питал большинство районов области.

Уже утром Гайвороненко проинформировал, что украинские защитники сбили над регионом 31 беспилотник.

«Несмотря на это, атака российской армии привела к повреждениям инфраструктуры в Криворожском, Днепровском, Павлоградском районах. Возникли пожары», – добавил начальник ОВА.

Мэр Днепра Борис Филатов ночью рассказал, что все больницы переключены на генераторы. Вода в дома также подается благодаря альтернативным источникам питания. Каникулы в школах продлили еще на два дня.

«Сейчас в разных районах города действуют около 130 колонок с технической водой. Утром – при необходимости – будут развернуты пункты несокрушимости. В общей сложности у города их 89», – писал Филатов.

Уже утром он добавил, что весь электротранспорт максимально заменят автобусами. Тяжелой, но контролируемой назвал ситуацию в Кривом Роге глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«Что касается водоснабжения. Воду в системе на юге города удерживаем на генераторах. Ситуация стабилизирована. По теплоснабжению. Было более 30 отключенных котельных, в том числе очень больших. Утром в городе все котельные работают в штатном режиме, кроме одного в Ингулецком районе. Она работает от генератора. Подачу тепла там только начинают. К сожалению, по городу фиксируются порывы от гидроударов», – сообщил Вилкул.

Он также добавил, что на данный момент двое из восьми пострадавших остаются в больнице. Досталось и Запорожской области. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что за последние годы это был первый тотальный блэкаут для всей области. Ночью не работали даже системы оповещения о тревогах, были проблемы с мобильной связью.

«Воду восстановили от генераторов в течение полутора часов. Больницы – за считанные минуты перешли на резервное питание и были полностью обеспечены. Пункты несокрушимости начали разворачивать сразу — через два часа по области уже работали более 200 локаций с теплом, связью и базовой помощью. Мобильная связь выстояла. Светофоры работали автономно. С трех ночи электро- и теплоснабжение начали возвращаться в дома людей. Сейчас работаем в усиленном режиме, чтобы дома быстрее прогрелись», – отметил Федоров.

Обстрелы затронули и Харьковщину. Так утром 8 января энергетики ввели аварийные отключения света. Такая же ситуация – в Полтавской и Сумской областях, проинформировал и.о Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

«К утру в Днепропетровской области без электроснабжения остается около 800 тысяч потребителей. В регионе продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть свет и тепло потребителям. Объекты социальной и критической инфраструктуры частично запитаны. Также в результате вражеского удара на Днепропетровщине было обесточено восемь шахт. Всех работников к утру вывели на поверхность. В Запорожской области электроснабжение возобновлено», – сообщил Некрасов.

Он добавил, что сегодня энергетическая инфраструктура Украины переживает один из самых сложных периодов за все время полномасштабной войны.

