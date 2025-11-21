Сегодня 21 ноября 2025: какой праздник и день в истории

21 ноября в Украине – День Достоинства и Свободы. 21 ноября 1783 года в небо впервые в истории поднялся воздушный шар, пилотируемый человеком. В 1806-м Наполеон объявил “континентальную блокаду” Великобритании. В 1918-м правительство ЗУНР покинуло Львов. В 1920-м армия и правительство УНР покинули территорию Украинского государства. В 1921-м большевики расстреляли участников Второго Зимнего похода армии УНР. В 2004-м и 2013-м годах в Киеве начались протесты, которые привели к Оранжевой революции и Революции Достоинства. Год назад на первой задокументированной в Украине взятке в криптовалюте попался народный депутат от Харькова Андрей Одарченко. В 2024-м РФ ударила по Украине ракетой, которую Путин впоследствии назвал «Орешником».

Праздники и памятные даты 21 ноября

21 ноября в Украине – День Достоинства и Свободы.

В мире – Всемирный день телевидения и Всемирный день приветствий.

Третья пятница ноября – это Международный день противодействия буллингу (таких дня два в году – в последнюю пятницу февраля и третью пятницу ноября) и Всемирный день вазэктомии.

Также сегодня: День без музыки, Всемирный день рыболовства, Европейский день муковисцидоза.

21 ноября в истории

21 ноября 1783 года в небо впервые в истории поднялся воздушный шар, пилотируемый человеком. Это был так называемый монгольфьер – аэростат, наполненный горячим воздухом. Подробнее.

21 ноября 1806 года французский император Наполеон издал Берлинский декрет – известный как объявление «континентальной блокады» Великобритании. Подробнее.

21 ноября 1918 года правительство ЗУНР покинуло Львов и переехало сначала в Тернополь, а впоследствии – Станислав (современный Ивано-Франковск). Подробнее.

21 ноября 1919 года заключили «Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галичине». Подробнее.

21 ноября 1920 года армия УНР, отступая под давлением большевистской орды, перешла Збруч, оказавшись на территории Польского государства, где украинских воинов интернировали.

21 ноября 1921 года большевики в селе Базар начали расстреливать участников Второго Зимнего похода армии УНР — тех, кто попал в плен к оккупантам во время боя под Малыми Миньками. Всего с 21 по 23 ноября казнили 361 украинского воина.

21 ноября 2004 года начались акции на Майдане Незалежности, впоследствии переросшие в Оранжевую революцию. Подробнее.

21 ноября 2013 года в Украине начался Евромайдан, который дал начало Революции Достоинства. Подробнее.

21 ноября 2023 года нардепа из Харькова Андрея Одарченко поймали на взятке в криптовалюте. Таким сомнительным образом он вошел в историю страны — взятка в «крипте», которую Одарченко предлагал Мустафе Найему, стала первой задокументированной в Украине. Подробнее.

21 ноября 2024 года РФ ударила по Украине ракетой, которую Путин впоследствии назвал «Орешником». Под ударом был город Днепр, метили по предприятию «Южмаш». Первоначально Воздушные силы ВСУ сообщили, что армия РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Ее запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.

До этой атаки о существовании в РФ какого-либо «Орешника» никогда не сообщали. Военные эксперты предположили, что враг использовал несколько модифицированную ракету средней дальности RS-26 «Рубеж». Значительных разрушений в результате удара не было, ведь ракета не несла боевой части, которая, по логике, должна быть ядерной. Впрочем, в дальнейшем «Орешник» стал на время информационным оружием, которым российский диктатор и его пропаганда всячески пугали украинцев и мир. На полигоне Капустин Яр периодически фиксировали активность, из-за которой объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. Путин неоднократно заявлял о начале «массового производства» этого «чудо-оружия». В Украине все эти «пугалки» традиционно отвечали иронически.

«Об «орешнике» особенно смешно. Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачным и «орешник» не взлетел. А здесь целое серийное производство», — в частности, писал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Церковный праздник 21 ноября

21 ноября – праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день идет снег с дождем, то весна будет непогожей.

Если снег пошел утром, то Пасха будет со снегом.

Что нельзя делать 21 ноября

Нельзя заниматься тяжелым трудом.

Нельзя заниматься рукоделием и домашней работой: шить, вышивать, убирать, стирать и т.д.

Нельзя употреблять алкоголь и ругаться.