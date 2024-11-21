На Днепр запустили межконтинентальную баллистическую ракету: мнение эксперта

Утром 21 ноября с 05:00 до 07:00 армия РФ атаковала город Днепр. Среди выпущенных ракет – межконтинентальная баллистическая ракета.

Ее оккупанты запустили из Астраханской области РФ, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Кроме этого, враг атаковал город из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 «Кинжал», а также из Волгоградской области из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – семь крылатых ракет Х-101.

«В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий», — отметили в ВС ВСУ.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки на Днепр поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон. Там люди не пострадали.

«Кроме этого, разрушение есть в гаражном кооперативе. Там произошел пожар. Кроме того, как уже сообщалось ранее, повреждено промышленное предприятие. А еще – два частных дома. В одном из них произошел пожар, его потушили. Потушили огонь и на втором месте возгорания», — пишет Лысак.

Предварительно, пострадали два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте. 42-летняя женщина – госпитализирована.

Была ли это ракета РС-26 «Рубеж», о которой накануне ходили слухи в украинском Telegram – официально пока неизвестно. В эфире нацмарафона военный обозреватель, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что «Рубеж» – усовершенствованная разработка еще 70-х годов ракеты «Пионер».

«Это ракета средней дальности, она – 6 тысяч километров. Называют межконтинентальная ракета потому, что они пишут в ТТХ 6 тысяч, а это больше 5500, поэтому она уже переходит в дальнобойную, то есть межконтинентальную. Летает ли она на такое расстояние, сказать трудно, но они могут рассказывать все, что угодно. Это мощная ракета, она не ядерная. Насколько она опасна, ну, как любая баллистическая ракета, она должна перехватываться противоракетной обороной. Удалось ли попасть в «Южмаш», как пишут некоторые обозреватели из-за границы, ну, тоже вопрос очень большой. Если даже могло произойти такое попадание, то не надо сильно волноваться, те цеха, которые производят то, что нужно, они находятся на «Южмаше» под землей», — сказал Гетьман.