РФ запустила на Дніпро міжконтинентальну балістичну ракету: думка експерта

Вранці 21 листопада з 05:00 по 07:00 армія РФ атакувала місто Дніпро. Серед випущених ракет – міжконтинентальна балістична ракета.

ЇЇ окупанти запустили з Астраханської області РФ, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Крім цього, ворог атакував місто із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал», а також з Волгоградської області зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – сім крилатих ракет Х-101.

«Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків», – зазначили у ПС ЗСУ.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ворожої атаки на Дніпро пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Там люди не постраждали.

«Крім цього, руйнування є у гаражному кооперативі. Там виникла пожежа. Понівечені 9 гаражів. Окрім того, як вже повідомляв раніше, пошкоджене промислове підприємство. А ще – два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа, її загасили. Приборкали вогонь і на другому місці займання», – пише Лисак.

Попередньо, постраждали дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка – госпіталізована.

Чи була це саме ракета РС-26 «Рубеж», про яку напередодні ходили чутки в українському Телеграмі – офіційно наразі невідомо. В етері нацмарафону військовий оглядач, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що «Рубеж» – удосконалена розробка ще 70-х років ракети «Піонер».

«Це ракета середньої дальності, вона – 6 тисяч кілометрів. Тому називають міжконтинентальна ракета тому, що вони пишуть в ТТХ 6 тисяч, а це більше, ніж 5500, тому вона вже переходить в далекобійну, тобто міжконтинентальну. Чи вона на таку відстань літає, сказати важко, але вони можуть розповідати все, що завгодно. Це потужна ракета, вона не ядерна. Наскільки вона небезпечна, ну, як будь-яка балістична ракета, вона має перехоплюватись вже протиракетною обороною. Чи вдалося потрапити в «Южмаш», як пишуть деякі оглядачі із закордону, ну, теж питання дуже велике. Якщо навіть і могло статися таке влучання, то не треба сильно хвилюватися, ті цехи, які виробляють те, що потрібно, вони знаходяться на «Южмаші» під землею», – сказав Гетьман.