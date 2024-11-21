“Мета їх – просунутися далі у бік Харкова”: ЗСУ про ситуацію в області

Спікер ОТУВ «Харків» Євгеній Романов в етері нацмарафону повідомив про ситуацію на півночі Харківської області, а також – про плани окупантів.

За словами Романова, мета ворога, який наступає на Харківському напрямку, – захопити Харків. Однак у ЗСУ впевнені, що всі спроби не увінчаються успіхом. Адже, як показує практика, РФ не змогла захопити та утримати жоден обласний центр.

“Вони намагаються промацувати оборону українських військ, знищувати фортифікаційні споруди. Намагаються створити собі певні переваги, але в них нічого не вдається”, – зазначив Романов.

Також він уточнив, що окупанти почали використовувати нові зразки авіабомб – йдеться про снаряди з ракетним двигуном. Але українські бійці запевняють, що це також не зможе змінити ситуацію на фронті.

“За минулу добу було на Харківському напрямку українськими воїнами знищений танк, три бойові броньовані машини, дві артсистеми, 22 авто, шість одиниць спецтехніки, 25 безпілотників. Також українською артилерією та безпілотниками було знищено 72 укриття для особового складу, стартовий майданчик для запуску БПЛА, схованок із боєприпасами“, – сказав спікер ОТУВ “Харків”.

Крім того, ЗС РФ втратили 145 бійців – 55 убиті, 90 поранені.