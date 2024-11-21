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Росіяни вдарили по Козачій Лопані з авіації, ворог наступав 11 разів – Генштаб

Україна 08:37   21.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни вдарили по Козачій Лопані з авіації, ворог наступав 11 разів – Генштаб

Про спроби ЗС РФ наступати на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області поінформував вранці 21 листопада Генштаб ЗСУ.

За даними ГШ, на Харківському напрямку ворог атакував наші позиції чотири рази в районі Вовчанська та Старці. Однак досягти яких-небудь успіхів йому так і не вдалося.

На Куп’янщині окупанти намагалися наступати сім разів.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районі Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю”, – написали у Генштабі.

Також відомо, що авіабомби “прилетіли” по Козачій Лопані на Харківщині.

Крім того, у ГШ оновили дані про втрати росіян.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 08:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про спроби ЗС РФ наступати на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області поінформував вранці 21 листопада Генштаб ЗСУ.".