Росіяни вдарили по Козачій Лопані з авіації, ворог наступав 11 разів – Генштаб
Про спроби ЗС РФ наступати на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області поінформував вранці 21 листопада Генштаб ЗСУ.
За даними ГШ, на Харківському напрямку ворог атакував наші позиції чотири рази в районі Вовчанська та Старці. Однак досягти яких-небудь успіхів йому так і не вдалося.
На Куп’янщині окупанти намагалися наступати сім разів.
“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районі Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю”, – написали у Генштабі.
Також відомо, що авіабомби “прилетіли” по Козачій Лопані на Харківщині.
Крім того, у ГШ оновили дані про втрати росіян.
Читайте також: ДСНС: чоловік загинув у пожежі – горів приватний будинок в Ізюмському районі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, наступ, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни вдарили по Козачій Лопані з авіації, ворог наступав 11 разів – Генштаб»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 08:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про спроби ЗС РФ наступати на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області поінформував вранці 21 листопада Генштаб ЗСУ.".