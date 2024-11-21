Россияне ударили по Казачей Лопани из авиации, враг наступал 11 раз – Генштаб

О попытках ВС РФ наступать на Харьковщине, а также – о вражеских обстрелах области проинформировал утром 21 ноября Генштаб ВСУ.

По данным ГШ, на Харьковском направлении враг атаковал наши позиции четыре раза в районе Волчанска и Старицы. Однако достичь каких-либо успехов ему так и не удалось.

На Купянщине оккупанты пытались наступать семь раз.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районе Колесниковки, Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленой Рощи», – написали в Генштабе.

Также известно, что авиабомбы «прилетели» по Казачей Лопани на Харьковщине.

Кроме того, в ГШ обновили данные о потерях россиян.