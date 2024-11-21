Россияне ударили по Казачей Лопани из авиации, враг наступал 11 раз – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О попытках ВС РФ наступать на Харьковщине, а также – о вражеских обстрелах области проинформировал утром 21 ноября Генштаб ВСУ.
По данным ГШ, на Харьковском направлении враг атаковал наши позиции четыре раза в районе Волчанска и Старицы. Однако достичь каких-либо успехов ему так и не удалось.
На Купянщине оккупанты пытались наступать семь раз.
«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районе Колесниковки, Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленой Рощи», – написали в Генштабе.
Также известно, что авиабомбы «прилетели» по Казачей Лопани на Харьковщине.
Кроме того, в ГШ обновили данные о потерях россиян.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, наступ, наступление, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 08:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попытках ВС РФ наступать на Харьковщине, а также – о вражеских обстрелах области проинформировал утром 21 ноября Генштаб ВСУ.".