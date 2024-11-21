ГСЧС: мужчина погиб в пожаре – горел частный дом в Изюмском районе
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар возник накануне утром в частном секторе в селе Оскол.
«Горел жилой дом на площади 140 кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело мужчины 1982 года рождения», – добавили в ГСЧС.
Также спасатели выезжали на обследование территории после «прилета» российского беспилотника в поселке Высокий. Вследствие удара пострадала женщина 1960 года рождения.
«Продолжается эвакуация из прифронтовых и приграничных населенных пунктов области. В течение суток спасатели ГСЧС на бронированном транспорте вывезли в промежуточные эвакопункты 4 человека. Это жители г. Купянск и с. Новоплатоновка Боровской громады Изюмского района», – написали пожарные.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 08:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар возник накануне утром в частном секторе в селе Оскол.".