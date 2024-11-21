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ДСНС: чоловік загинув у пожежі – горів приватний будинок в Ізюмському районі

Події 08:17   21.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: чоловік загинув у пожежі – горів приватний будинок в Ізюмському районі

Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, пожежа виникла напередодні вранці у приватному секторі у селі Оскіл.

“Горів житловий будинок на площі 140 кв. В осередку пожежі пожежники виявили тіло чоловіка 1982 року народження”, – додали у ДСНС.

Також рятувальники виїжджали на обстеження території після “прильоту” російського безпілотника у селищі Високий. Унаслідок удару постраждала жінка 1960 року народження.

“Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 4 людей. Це мешканці м. Куп’янськ та с. Новоплатонівка Борівської громади Ізюмського району”, – написали пожежники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 08:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, пожежа виникла напередодні вранці у приватному секторі у селі Оскіл.".