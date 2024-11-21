ДСНС: чоловік загинув у пожежі – горів приватний будинок в Ізюмському районі
Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, пожежа виникла напередодні вранці у приватному секторі у селі Оскіл.
“Горів житловий будинок на площі 140 кв. В осередку пожежі пожежники виявили тіло чоловіка 1982 року народження”, – додали у ДСНС.
Також рятувальники виїжджали на обстеження території після “прильоту” російського безпілотника у селищі Високий. Унаслідок удару постраждала жінка 1960 року народження.
“Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 4 людей. Це мешканці м. Куп’янськ та с. Новоплатонівка Борівської громади Ізюмського району”, – написали пожежники.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 08:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, пожежа виникла напередодні вранці у приватному секторі у селі Оскіл.".