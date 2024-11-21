«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
Спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации на севере Харьковской области, а также – о планах оккупантов.
По словам Романова, цель врага, который наступает на Харьковском направлении, – захватить Харьков. Однако в ВСУ уверены, что все попытки не увенчаются успехом. Ведь, как показывает практика, РФ не смогла захватить и удержать ни один областной центр.
«Они пытаются прощупывать оборону украинских войск, уничтожать фортификационные сооружения. Пытаются создать себе определенные преимущества, но у них ничего не удается», – отметил Романов.
Также он уточнил, что оккупанты начали использовать новые образцы авиабомб – речь идет о снарядах с ракетным двигателем. Но украинские бойцы уверяют, что это также не сможет изменить ситуацию на фронте.
«За минувшие сутки были на Харьковском направлении украинскими воинами уничтожен танк, три боевых бронированных машины, две артсистемы, 22 авто, шесть единиц спецтехники, 25 беспилотников. Также украинской артиллерией и беспилотниками было уничтожено 72 укрытия для личного состава, стартовая площадка для запуска БПЛА, складов с боеприпасами», – сказал спикер ОТГВ «Харьков».
Кроме того, ВС РФ потеряли 145 бойцов – 55 убиты, 90 ранены.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, наступ, наступление, обстрелы, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации на севере Харьковской области, а также – о планах оккупантов.".