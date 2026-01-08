В полиции показали последствия атак РФ в Купянском районе

В течение минувших суток ВС РФ били по Купянскому району, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Предварительно, россияне выпустили БпЛА, а также обстреливали территории из артиллерии.

В селе Грушовка армия РФ ударила по авто. Кроме того, на Купянщине «прилетело» по частному домовладению.

«7 января полицейские осуществили девять осмотров мест событий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по семи уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией российской федерации», – рассказали в полиции.

Копы также отметили, что за весь период войны с 2022 года следователи Харьковской области внесли в Единый реестр досудебных расследований ведомости на счет 27 927 военных преступлений, совершенных российскими войсками в регионе.