В полиции показали последствия атак РФ в Купянском районе
В течение минувших суток ВС РФ били по Купянскому району, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Предварительно, россияне выпустили БпЛА, а также обстреливали территории из артиллерии.
В селе Грушовка армия РФ ударила по авто. Кроме того, на Купянщине «прилетело» по частному домовладению.
«7 января полицейские осуществили девять осмотров мест событий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по семи уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией российской федерации», – рассказали в полиции.
Копы также отметили, что за весь период войны с 2022 года следователи Харьковской области внесли в Единый реестр досудебных расследований ведомости на счет 27 927 военных преступлений, совершенных российскими войсками в регионе.
Читайте также: Сутки прошли относительно спокойно – Синегубов о ситуации в регионе
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В полиции показали последствия атак РФ в Купянском районе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 января 2026 в 09:29;