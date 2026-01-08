Сутки прошли относительно спокойно – Синегубов о ситуации в регионе

В течение минувших суток россияне обстреляли два населенных пункта в Харьковской области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Пострадавших и погибших в результате обстрелов нет, отметил начальник ХОВА. Предварительно, враг бил по региону из артиллерии.

Также Синегубов сообщил, что из-за ударов россиян есть повреждения в Купянском районе. В частности, в селе Грушовка повреждено авто, а в селе Нечволодовка оккупанты ударили по частному дому.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, как прошли сутки на фронте на Харьковщине. Так в регионе зафиксировали 29 боев. На Южно-Слобожанском направлении оккупанты наступали 15 раз возле Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Тихого, Вильчи, Терновой и Кутьковки. Тем временем на Купянском – украинские защитники сдержали 14 штурмов врага. ВС РФ атаковали позиции СОУ около Степной Новоселовки, Песчаного, Боровской Андреевки, Новой Кругляковки и Купянска.