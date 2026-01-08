ISW: 40 россиян пропали без вести на севере в 2026 году, а ВСУ освободили села

В сводке 8 января аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российский блогер жаловался на значительные потери ВС РФ. Тем временем украинские защитники продвигаются сразу на трех направлениях на Харьковщине.

Так российский блогер утверждал, что 25 военных РФ погрязли в лесах на западе от Волчанска. По его данным, у военных не было сил ни продвигаться, не закрепиться на позициях. Известно, что среди них было 16 раненых оккупантов. Блогер заявил, что за восемь дней 2026 года на Южно-Слобожанском направлении уже пропали без вести, как минимум, 40 россиян. И намекнул, что военные, скорее всего погибли.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 января, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно незначительно продвинулись в западной части Волчанских хуторов (к северо-востоку от Харькова)», – отметили в ISW.

Также россияне заявили, что СОУ взяли под контроль Новую Кругляковку, а также северную часть Богуславки (ранее населенные пункты оккупировали ВС РФ). Оба села расположены на Боровском направлении.

Кроме того, есть информация, что украинские военные продвинулись в центральной части Купянска.