ISW: 40 росіян зникли безвісти на півночі у 2026 році, а ЗСУ звільнили села

Україна 07:41   08.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У зведенні 8 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російський блогер скаржився на значні втрати ЗС РФ. Тим часом українські захисники просуваються одразу на трьох напрямках на Харківщині.

Так російський блогер стверджував, що 25 військових РФ загрузли у лісах на заході від Вовчанська. За його даними, військові не мали сил ні просуватися, ні закріпитися на позиціях. Відомо, що серед них було 16 поранених окупантів. Блогер заявив, що за вісім днів 2026 року на Південно-Слобожанському напрямку вже зникли безвісти як мінімум 40 росіян. І натякнув, що військові, швидше за все, загинули.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 січня, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися у західній частині Вовчанських Хуторів (на північний схід від Харкова)”, – зазначили в ISW.

Також росіяни заявили, що СОУ взяли під контроль Нову Кругляківку, а також північну частину Богуславки (раніше населені пункти окупували ЗС РФ). Обидва села розташовані на Борівському напрямку.

Крім того, є інформація, що українські військові просунулися в центральній частині Куп’янська.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
