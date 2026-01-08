ISW: 40 росіян зникли безвісти на півночі у 2026 році, а ЗСУ звільнили села
У зведенні 8 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російський блогер скаржився на значні втрати ЗС РФ. Тим часом українські захисники просуваються одразу на трьох напрямках на Харківщині.
Так російський блогер стверджував, що 25 військових РФ загрузли у лісах на заході від Вовчанська. За його даними, військові не мали сил ні просуватися, ні закріпитися на позиціях. Відомо, що серед них було 16 поранених окупантів. Блогер заявив, що за вісім днів 2026 року на Південно-Слобожанському напрямку вже зникли безвісти як мінімум 40 росіян. І натякнув, що військові, швидше за все, загинули.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 січня, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися у західній частині Вовчанських Хуторів (на північний схід від Харкова)”, – зазначили в ISW.
Також росіяни заявили, що СОУ взяли під контроль Нову Кругляківку, а також північну частину Богуславки (раніше населені пункти окупували ЗС РФ). Обидва села розташовані на Борівському напрямку.
Крім того, є інформація, що українські військові просунулися в центральній частині Куп’янська.
Читайте також: США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ISW: 40 росіян зникли безвісти на півночі у 2026 році, а ЗСУ звільнили села», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2026 в 07:41;