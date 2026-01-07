США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN

США захопили нафтовий танкер тіньового флоту під російським прапором, пов’язаний із Венесуелою – Москва засудила захоплення, повідомляє CNN.

Після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантику, США все-таки взяли на абордаж нафтовий танкер Marinera під прапором РФ, який американці підозрюють у зв’язку з Венесуелою.

Примітно, що під час захоплення поруч знаходився російський підводний човен, але на допомогу землякам він не поспішав.

Нафтовий танкер Marinera належить до тіньового флоту РФ. Міністерство транспорту РФ підтвердило втрату зв’язку з танкером Marinera після того, як американські війська піднялися на борт судна.

Російське міністерство засудило дії військових США, заявивши: «жодна держава не має права застосовувати чинність проти судів, зареєстрованих в юрисдикції інших країн» відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року. США не підписували цієї конвенції.

У 2024 році США ввели санкції проти цього судна, що спочатку називалося Bella 1, за його діяльність у складі «тіньового флоту» танкерів, які перевозять нелегальну нафту. Берегова охорона США спробувала затримати танкер у грудні 2025 року, коли він знаходився неподалік Венесуели, але судно втекло через Атлантику, попри переслідування США.

Якогось моменту під час переслідування екіпаж намалював російський прапор на корпусі танкера і заявив, що він перебуває під захистом РФ.

Російський сенатор Андрій Клішас назвав операцію США «кричущим піратством у відкритому морі». США заявили, що планують судити екіпаж.