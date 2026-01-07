США захватили танкер под флагом РФ и намерены судить российских моряков – CNN
США захватили нефтяной танкер теневого флота под российским флагом, связанный с Венесуэлой – Москва осудила захват, сообщает CNN.
После более, чем двухнедельного преследования через Атлантику, США все-таки взяли на абордаж нефтяной танкер Marinera под флагом РФ, который американцы подозревают в связи с Венесуэлой.
Примечательно, что во время захвата рядом находилась российская подлодка, однако на помощь соотечественникам она не поспешила.
Нефтяной танкер Marinera принадлежит к теневому флоту РФ. Министерства транспорта России подтвердило потерю связи с танкером Marinera, связанным с Венесуэлой, после того, как американские войска поднялись на борт судна.
Российское министерство осудило действия военных США, заявив: «ни одно государство не имеет права применять силу против судов, зарегистрированных в юрисдикции других стран» в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. США не подписывали эту конвенцию.
В 2024 году США ввели санкции против этого судна, первоначально называвшегося Bella 1, за его деятельность в составе «теневого флота» танкеров, перевозящих нелегальную нефть. Береговая охрана США попыталась задержать танкер в декабре 2025 года, когда он находился недалеко от Венесуэлы, но судно скрылось через Атлантику, преследуемое США.
В какой-то момент во время преследования экипаж нарисовал российский флаг на корпусе танкера и заявил, что он находится под защитой РФ.
Российский сенатор Андрей Клишас назвал операцию США «вопиющим пиратством в открытом море». США заявили, что планируют судить экипаж.
Читайте также: Директор предприятия мог украсть из бюджета Харькова больше миллиона
Новости по теме:
- Категории: Мир, Происшествия; Теги: Венесуэла, захват, нефтяной танкер, рф, сша, теневой флот;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «США захватили танкер под флагом РФ и намерены судить российских моряков – CNN», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 21:15;