США захватили танкер под флагом РФ и намерены судить российских моряков – CNN

США захватили нефтяной танкер теневого флота под российским флагом, связанный с Венесуэлой – Москва осудила захват, сообщает CNN.

После более, чем двухнедельного преследования через Атлантику, США все-таки взяли на абордаж нефтяной танкер Marinera под флагом РФ, который американцы подозревают в связи с Венесуэлой.

Примечательно, что во время захвата рядом находилась российская подлодка, однако на помощь соотечественникам она не поспешила.

Нефтяной танкер Marinera принадлежит к теневому флоту РФ. Министерства транспорта России подтвердило потерю связи с танкером Marinera, связанным с Венесуэлой, после того, как американские войска поднялись на борт судна.

Российское министерство осудило действия военных США, заявив: «ни одно государство не имеет права применять силу против судов, зарегистрированных в юрисдикции других стран» в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. США не подписывали эту конвенцию.

В 2024 году США ввели санкции против этого судна, первоначально называвшегося Bella 1, за его деятельность в составе «теневого флота» танкеров, перевозящих нелегальную нефть. Береговая охрана США попыталась задержать танкер в декабре 2025 года, когда он находился недалеко от Венесуэлы, но судно скрылось через Атлантику, преследуемое США.

В какой-то момент во время преследования экипаж нарисовал российский флаг на корпусе танкера и заявил, что он находится под защитой РФ.

Российский сенатор Андрей Клишас назвал операцию США «вопиющим пиратством в открытом море». США заявили, что планируют судить экипаж.

