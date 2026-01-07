Директор підприємства міг вкрасти з бюджету Харкова більше мільйона – як саме
У Харківській облпрокуратурі розповіли, що ТОВ уклало договір з Харківським КП на встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхівках. Роботи оцінили у 1,2 мільйона гривень.
За версією слідства, хоча директор підписав документи про виконання робіт – їх взагалі не проводили. Після чого підозрюваний переказав отримані бюджетні гроші на свій рахунок, оформивши їх як “позику”.
За оцінкою правоохоронців, в результаті бюджет Харкова втратив 1,2 мільйона гривень.
“За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова директору фірми повідомлено про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, а також у легалізації (відмиванні) майна (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України)”, – зазначили у прокуратурі.
