Стало відомо ім’я ще одного з шести загиблих 2 січня від удару по Харкову

2 січня внаслідок ракетного удару росіян по Харкову загинув студент ХНУРЕ Віталій Прудніков.

«З глибоким сумом повідомляємо, що 02 січня 2026 року внаслідок ракетного удару російських окупантів по місті Харкові трагічно загинув Віталій Прудніков — студент кафедри Проєктування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА) (група ТРРЗВСу-24-1)», – повідомили у ХНУРЕ.

У Віталія залишилися дружина і маленька 4-місячна донька.

За словами викладачів, Віталій був щирим і відповідальним, добрим товаришем і перспективним студентом, який мав плани на майбутнє та мріяв жити й працювати в мирній Україні.

Нагадаємо, двома ракетами по центру Харкова вдарили росіяни вдень 2 січня. На цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгово-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового будинку. Було відомо про понад 30 постраждалих. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у людей здебільшого вибухові травми, рани та поранення склом. У кількох – гостра реакція на стрес, зокрема – у 6-місячного хлопчика. Мер Ігор Терехов зазначив, що на Сумській та Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Попередньо, удар завдали двома «Іскандерами». Тіла людей діставали з-під завалів. Станом на вечір 5 січня відомо про 6 загиблих. Тіла всіх загиблих уже ідентифікували .