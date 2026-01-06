Стало відомо ім’я ще одного з шести загиблих 2 січня від удару по Харкову
2 січня внаслідок ракетного удару росіян по Харкову загинув студент ХНУРЕ Віталій Прудніков.
«З глибоким сумом повідомляємо, що 02 січня 2026 року внаслідок ракетного удару російських окупантів по місті Харкові трагічно загинув Віталій Прудніков — студент кафедри Проєктування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА) (група ТРРЗВСу-24-1)», – повідомили у ХНУРЕ.
У Віталія залишилися дружина і маленька 4-місячна донька.
За словами викладачів, Віталій був щирим і відповідальним, добрим товаришем і перспективним студентом, який мав плани на майбутнє та мріяв жити й працювати в мирній Україні.
Нагадаємо, двома ракетами по центру Харкова вдарили росіяни вдень 2 січня. На цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгово-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового будинку. Було відомо про понад 30 постраждалих. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у людей здебільшого вибухові травми, рани та поранення склом. У кількох – гостра реакція на стрес, зокрема – у 6-місячного хлопчика. Мер Ігор Терехов зазначив, що на Сумській та Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Попередньо, удар завдали двома «Іскандерами». Тіла людей діставали з-під завалів. Станом на вечір 5 січня відомо про 6 загиблих. Тіла всіх загиблих уже ідентифікували .
Читайте також: Аварія з автобусом на Харківщині: постраждали 18 людей (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: загиблий, ракетный удар 2 января, студент, Харків, ХНУРЭ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Стало відомо ім’я ще одного з шести загиблих 2 січня від удару по Харкову», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 17:42;