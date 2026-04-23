Загиблий і четверо постраждалих: Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів
66-річний чоловік загинув через російські удари по Харківській області, минулої доби постраждали жителі півночі області, також до медиків дісталися поранені з прифронтових територій.
“У селищі Золочів зазнав поранень 25-річний чоловік; у селищі Слатине Дергачівської громади постраждали 28-річний і 65-річний чоловіки; у селі Черкаські Тишки загинув 66-річний чоловік, постраждав 68-річний чоловік”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
При цьому медики надавали допомогу більшій кількості поранених. Не всі опиняються в лікарні одразу після обстрілу – з прифронтових громад до медзакладу ще треба дістатися.
“Медики надали допомогу 53-річному чоловіку і 44-річній жінці, які 21 квітня зазнали травм у с. Вільхуватка, та 65-річному і 61-річному чоловікам, які 29 березня постраждали в м. Куп’янськ”, – написав Синєгубов.
За добу по регіону вдарили трьома КАБами, а також піловиною сотні різних безпілотників – від FPV-дронів до “шахедів”.
Значні руйнування в Богодухівському районі: там постраждали фермерські господарства, житлові будинки, були прильоти по АЗС та електромережах. В Ізюмському районі серед об’єктів агресії ЗС РФ була СТО, у Харківському – переважно приватні будинки та автомобілі. У Чугуївському – електромережі.
Нагадаємо, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про чергову серію ударів FPV-дронів на оптоволокні по автомобілях та будинках на території громади. За даними обласної прокуратури, є поранений у Слатиному.
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 08:59;