Погибший и четверо пострадавших: Синегубов сообщил о последствиях обстрелов

66-летний мужчина погиб из-за российских ударов по Харьковской области, за минувшие сутки пострадали жители севера области, также к медикам добрались раненые с прифронтовых территорий.

«В поселке Золочев получил ранения 25-летний мужчина; в поселке Слатино Дергачевской громады пострадали 28-летний и 65-летний мужчины; в с. Черкасские Тишки погиб 66-летний мужчина, пострадал 68-летний мужчина», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 апреля.

При этом медики оказывали помощь большему количеству раненых. Не все оказываются в больнице сразу после обстрела — из прифронтовых громад до медучреждения еще нужно добраться.

«Медики оказали помощь 53-летнему мужчине и 44-летней женщине, которые 21 апреля получили травмы в с. Ольховатка, и 65-летнему и 61-летнему мужчинам, которые 29 марта пострадали в г. Купянск», — написал Синегубов.

За сутки по региону ударили тремя КАБами, а также полусотней различных беспилотников — от FPV-дронов до «Шахедов».

Значительные разрушения в Богодуховском районе: там пострадали фермерские хозяйства, жилые дома, были прилеты по АЗС и электросетям. В Изюмском районе среди объектов агрессии ВС РФ была СТО, в Харьковском — в основном частные дома и автомобили. В Чугуевском — электросети.

Напомним, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил об очередной серии ударов FPV-дронов на оптоволокне по автомобилям и домам на территории громады. По данным областной прокуратуры, есть раненый в Слатино.