Погибший и четверо пострадавших: Синегубов сообщил о последствиях обстрелов

Происшествия 08:59   23.04.2026
Оксана Горун
Погибший и четверо пострадавших: Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Фото: ХОВА

66-летний мужчина погиб из-за российских ударов по Харьковской области, за минувшие сутки пострадали жители севера области, также к медикам добрались раненые с прифронтовых территорий.

«В поселке Золочев получил ранения 25-летний мужчина; в поселке Слатино Дергачевской громады пострадали 28-летний и 65-летний мужчины; в с. Черкасские Тишки погиб 66-летний мужчина, пострадал 68-летний мужчина», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 апреля.

При этом медики оказывали помощь большему количеству раненых. Не все оказываются в больнице сразу после обстрела — из прифронтовых громад до медучреждения еще нужно добраться.

«Медики оказали помощь 53-летнему мужчине и 44-летней женщине, которые 21 апреля получили травмы в с. Ольховатка, и 65-летнему и 61-летнему мужчинам, которые 29 марта пострадали в г. Купянск», — написал Синегубов.

За сутки по региону ударили тремя КАБами, а также полусотней различных беспилотников — от FPV-дронов до «Шахедов».

Читайте также: Паника в Богодухове и ТЦК в Харькове под подозрением — итоги 22 апреля

Значительные разрушения в Богодуховском районе: там пострадали фермерские хозяйства, жилые дома, были прилеты по АЗС и электросетям. В Изюмском районе среди объектов агрессии ВС РФ была СТО, в Харьковском — в основном частные дома и автомобили. В Чугуевском — электросети.

Напомним, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил об очередной серии ударов FPV-дронов на оптоволокне по автомобилям и домам на территории громады. По данным областной прокуратуры, есть раненый в Слатино.

Автор: Оксана Горун
Новости Харькова — главное 23 апреля: как прошла ночь, удар FPV — есть раненый
Новости Харькова — главное 23 апреля: как прошла ночь, удар FPV — есть раненый
23.04.2026, 09:14
Сегодня 23 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 апреля 2026: какой праздник и день в истории
23.04.2026, 06:00
Удары по Богодухову: откроет ли РФ новый фронт — анализ ISW
Удары по Богодухову: откроет ли РФ новый фронт — анализ ISW
23.04.2026, 07:27
Дроны на оптоволокне терроризируют громаду под Харьковом: куда долетают
Дроны на оптоволокне терроризируют громаду под Харьковом: куда долетают
23.04.2026, 08:09
Паника в Богодухове и ТЦК в Харькове под подозрением — итоги 22 апреля
Паника в Богодухове и ТЦК в Харькове под подозрением — итоги 22 апреля
22.04.2026, 23:00
Погибший и четверо пострадавших: Синегубов сообщил о последствиях обстрелов
Погибший и четверо пострадавших: Синегубов сообщил о последствиях обстрелов
23.04.2026, 08:59

Новости по теме:

22.04.2026
Смертельное ДТП с пострадавшими в Харькове: полиция ищет свидетелей (фото)
22.04.2026
Мужчина погиб: на Харьковщине 22 апреля БпЛА ударил по машине, есть раненый
02.03.2026
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
02.03.2026
Смертельный пожар в Харьковском районе: ГСЧС сообщила подробности (фото)
01.03.2026
До 4 человек возросло количество жертв на предприятии в Харьковской области


