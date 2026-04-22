Паника в Богодухове и ТЦК в Харькове под подозрением — итоги 22 апреля

В Богодухове — паника из-за ударов дронов. ГБР заявило о пытках и стрельбе с участием военных ТЦК в Харькове. Российский беспилотник атаковал автомобиль с гражданскими под Харьковом. Звездопад будет ночью. МГ «Объектив» напоминает главные новости 22 апреля.

Люди выезжают из города, сообщила редактор местного издания «Маяк» Татьяна Лучинская. Богодухов несколько дней находится под массированными ударами российских БпЛА. Такого здесь не было с самого начала полномасштабного вторжения. Это признают и местная власть, и областная. Мэр Богодухова Владимир Белый обратился к землякам в прямом эфире в Facebook. Он сказал: ситуация очень сложная уже четвертые сутки. За это время зафиксировали более сотни «прилетов». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал: «Относительно массового обстрела Богодухова, такая история впервые». Несмотря на это, и Белый, и Синегубов, и военные уверяют: повода для паники нет. Все источники опровергают слухи о «наступлении на Богодухов для окружения Сум». Синегубов заявил: линия фронта на этом направлении стабильна. Накопления вражеских войск, которое могло бы свидетельствовать о подготовке к штурму, не фиксируют. Силы обороны уже работают над усилением защиты неба. Мэр Богодухова уверяет: облегчение обстановки жители почувствуют уже «сегодня-завтра». Горсовет и коммунальные службы на местах и выполняют свою работу. Белый подчеркнул: погибших в городе за время массированных ударов нет. За вчера было 17 пострадавших. У большинства — острая реакция на стресс. Тем, кто захочет эвакуироваться, в этом помогут.

<br />

По версии следствия, устроили их майор одного из РТЦК и СП и военные подразделения охраны этого же центра. Всего фигурантов дела шестеро. Среди них также сотрудники, в полномочия которых входит рекрутинг кандидатов в воинские части. В ГБР заявили: эта группа под видом «оповещения и призыва» ворвалась в частное домовладение. Там провели так называемый «обыск». Часть участников представилась как СБУ. К гражданским, находившимся на территории, применили физическую силу. От них требовали признания в причастности к сбыту наркотиков. Когда один из мужчин попытался оказать сопротивление, по нему открыли огонь. Далее двоих потерпевших вывезли в помещение ТЦК, где длительное время удерживали и избивали. В итоге одного из мужчин отпустили, другому удалось бежать самостоятельно. Если вину подозреваемых докажут, им грозит до десяти лет тюрьмы.

«Прилет» был по дороге из села Черкасские Тишки в Циркуны сегодня утром. Погиб мужчина 66 лет, еще один, 69-летний, — ранен. Областная прокуратура сообщила, что он в больнице.

На этот период придется пик метеорного потока Лириды. Поэтому в небе будет явление, аналогичное августовскому звездопаду Персеиды. За час невооруженным глазом можно увидеть около десяти метеоров. Идеальное время для наблюдений — вторая половина ночи, до рассвета.

