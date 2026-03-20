300 тис. грн вимагав у підприємця – 7 років отримав чоловік з Харківщини
34-річний мешканець села Куми Берестинського району вимагав гроші у знайомого підприємця із Берестина, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Злочинець вимагав кошти, погрожуючи розправою та знищенням бізнесу.
Зловмисник був знайомим із потерпілим ще з 2017, коли робив у нього вдома ремонт. Саме тоді він дізнався, що чоловік – бізнесмен, що має власний магазин.
Восени 2025 року злочинець придбав сім-карту та використав сторонній мобільний телефон. Протягом грудня 2025 року він систематично телефонував потерпілому з вимогою надати 300 тис. грн, погрожуючи йому та його родині фізичним насильством. Він стверджував, що за чоловіком веде спостереження та володіє всією інформацією про його особисте життя.
Він пригрозив підприємцю, що у разі відмови підпалить його магазин з продажу автозапчастин
Наляканий потерпілий погодився і передав кошти поблизу залізничної зупинки.
Одразу після того, як зловмисник забрав гроші, правоохоронці затримали його.
Чоловіка визнали винним у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому призначили 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вымогательство, гроші, Харьковська областна прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 17:48;