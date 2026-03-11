Чинний та експоліцейські вимагали до 200 тис. грн у наркоманів у Харкові
До Київського райсуду Харкова передали справу щодо систематичного вимагання грошей у наркозалежних. Угруповання налічувало сім чоловіків, серед них — чинний поліцейський, колишні правоохоронці та цивільні.
За даними слідства, фігуранти влаштовували облави у місцях розповсюдження наркотиків та пропонували уникнути відповідальності за гроші — в середньому від 40 до 200 тисяч гривень, залежно від фінансових можливостей потерпілих. Якщо коштів не було, змушували брати швидкі кредити чи просити родичів та знайомих, повідомляють в обласній прокуратурі.
“Кожен мав чітко визначену роль: від організатора до безпосередніх виконавців. Цивільних учасників навчали методів стеження, незаконного затримання та імітації правоохоронної діяльності. Крім того, експравоохоронці використовували прострочені службові посвідчення, щоб видавати себе за чинних поліцейських і чинити психологічний тиск”, – розповіли у відомстві.
Під час виїздів ділки ретельно дотримувалися заходів конспірації: використовували засоби заглушення GPS-сигналів, спілкувалися через інтернет-месенджери, пересувалися автомобілями з підробленими або незареєстрованими номерними знаками, а також регулярно перевіряли транспорт на наявність засобів стеження.
Правоохоронці встановили понад 20 епізодів протиправної діяльності. Загалом угруповання встигло заробити майже 2 мільйони гривень.
Шістьом фігурантам інкримінують створення та участь у злочинній організації, вимагання, одержання неправомірної вигоди та самовільне присвоєння владних повноважень (ч.ч. 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч.ч. 1, 2 ст. 353 ККУ). Щодо ще одного учасника матеріали виділили в окреме провадження. Справу готують до передачі до суду.
З метою забезпечення конфіскації накладений арешт на нерухомість та авто обвинувачених загальною вартістю понад 8 мільйонів гривень.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою обрали п’ятьом харків’янам та мешканцю Кривого Рогу. За версією слідства, вони налагодили міжрегіональну схему постачання та збуту канабісу, кокаїну та екстазі.
- Категорії: Події, Харків; Теги: вымогательство, новини Харкова;
Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 21:38