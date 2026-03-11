Продавали кокаїн та екстазі: міжрегіональний наркобізнес накрили в Харкові

Запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою обрали п’ятьом харків’янам та мешканцю Кривого Рогу. За версією слідства, вони налагодили міжрегіональну схему постачання та збуту канабісу, кокаїну та екстазі.

Організатором був 28-річний мешканець Харкова. Він купував партії наркотиків та зберігав у себе вдома. Основним постачальником товару був 31-річний мешканець Кривого Рогу, повідомляють в обласній прокуратурі.

До групи входили ще четверо харків’ян. Одна з учасниць займалася фасуванням, а ще дві жінки та чоловік приймали замовлення від клієнтів через телеграм та інстаграм. Ціни за дозу коливалися від 800 до 7000 гривень залежно від виду речовини. Наркотики передавали з рук у руки в Харкові або надсилали поштою по всій Україні.

Правоохоронці зафіксували десятки епізодів незаконного обігу. П’ятьом ділкам повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, та незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою (ч.ч. 2, 3 ст. 307 ККУ).

31-річному мешканцю Кривого Рогу інкримінують незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту наркотичних засобів, вчинені особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 ККУ, у тому числі повторно (ч. 2 ст. 307 ККУ).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці Харківщини завершили розслідування діяльності організованої групи, чотири учасники якої щомісяця заробляли близько 2,5 мільйона гривень на незаконному збуті психотропних речовин.