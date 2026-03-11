Продавали кокаин и экстази: межрегиональный наркобизнес накрыли в Харькове

Меры пресечения в виде содержания под стражей избрали пятерым харьковчанам и жителю Кривого Рога. По версии следствия, они наладили межрегиональную схему поставки и сбыта каннабиса, кокаина и экстази.

Организатором был 28-летний житель Харькова. Он покупал партии наркотиков и хранил у себя дома. Основным поставщиком товара был 31-летний житель Кривого Рога, сообщают в областной прокуратуре.

В группу входили еще четверо харьковчан. Одна из участниц занималась фасовкой, а еще две женщины и мужчина принимали заказы от клиентов через Telegram и Instagram. Цены за дозу колебались от 800 до 7000 гривен в зависимости от вида вещества. Наркотики передавали из рук в руки в Харькове или отправляли по почте по всей Украине.

Правоохранители зафиксировали десятки эпизодов незаконного оборота. Пятерым дельцам сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества и наркотических средств, совершенном повторно, организованной группой (ч.ч. 2, 3 ст. 307 УКУ).

31-летнему жителю Кривого Рога инкриминируют незаконное приобретение, хранение и пересылку с целью сбыта наркотических средств, совершенные лицом, ранее совершившим уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 309 УКУ, в том числе повторно (ч. 2 ст. 307 УКУ).

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители Харьковщины завершили расследование деятельности организованной группы, четыре участника которой ежемесячно зарабатывали около 2,5 миллиона гривен на незаконном сбыте психотропных веществ.