Действующий и экс-полицейские вымогали до 200 тыс. грн у наркоманов в Харькове

В Киевский райсуд Харькова передали дело о систематическом вымогательстве денег у наркозависимых. В группировку входили семь мужчин, среди них — действующий полицейский, бывшие правоохранители и гражданские.

По данным следствия, фигуранты устраивали облавы в местах распространения наркотиков и предлагали избежать ответственности за деньги — в среднем от 40 до 200 тысяч гривен, в зависимости от финансовых возможностей потерпевших. Если средств не было, заставляли брать быстрые кредиты или просить родственников и знакомых, сообщают в областной прокуратуре.

«У каждого была четко определенная роль: от организатора до непосредственных исполнителей. Гражданских участников обучали методам слежки, незаконного задержания и имитации правоохранительной деятельности. Кроме того, экс-правоохранители использовали просроченные служебные удостоверения, чтобы выдавать себя за действующих полицейских и оказывать психологическое давление», — рассказали в ведомстве.

На выездах фигуранты тщательно соблюдали меры конспирации: использовали средства подавления GPS-сигналов, общались через мессенджеры, передвигались на авто с поддельными или незарегистрированными номерами, а также регулярно проверяли транспорт на наличие средств слежения.

Правоохранители установили более 20 эпизодов вымогательства. Группировка успела заработать почти 2 миллиона гривен.

Шестерым фигурантам инкриминируют создание и участие в преступной организации, вымогательство, получение неправомерной выгоды и самовольное присвоение властных полномочий (ч.ч. 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 353 УКУ).

В отношении еще одного участника материалы выделены в отдельное производство. Дело готовят к передаче в суд.

С целью обеспечения конфискации наложен арест на недвижимость и авто обвиняемых общей стоимостью более 8 миллионов гривен.

