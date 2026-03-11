Live

Действующий и экс-полицейские вымогали до 200 тыс. грн у наркоманов в Харькове

Происшествия 21:38   11.03.2026
Елена Нагорная
Действующий и экс-полицейские вымогали до 200 тыс. грн у наркоманов в Харькове

В Киевский райсуд Харькова передали дело о систематическом вымогательстве денег у наркозависимых. В группировку входили семь мужчин, среди них — действующий полицейский, бывшие правоохранители и гражданские.

По данным следствия, фигуранты устраивали облавы в местах распространения наркотиков и предлагали избежать ответственности за деньги — в среднем от 40 до 200 тысяч гривен, в зависимости от финансовых возможностей потерпевших. Если средств не было, заставляли брать быстрые кредиты или просить родственников и знакомых, сообщают в областной прокуратуре.

«У каждого была четко определенная роль: от организатора до непосредственных исполнителей. Гражданских участников обучали методам слежки, незаконного задержания и имитации правоохранительной деятельности. Кроме того, экс-правоохранители использовали просроченные служебные удостоверения, чтобы выдавать себя за действующих полицейских и оказывать психологическое давление», — рассказали в ведомстве.

На выездах фигуранты тщательно соблюдали меры конспирации: использовали средства подавления GPS-сигналов, общались через мессенджеры, передвигались на авто с поддельными или незарегистрированными номерами, а также регулярно проверяли транспорт на наличие средств слежения.

Правоохранители установили более 20 эпизодов вымогательства. Группировка успела заработать почти 2 миллиона гривен.

Шестерым фигурантам инкриминируют создание и участие в преступной организации, вымогательство, получение неправомерной выгоды и самовольное присвоение властных полномочий (ч.ч. 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 353 УКУ).

В отношении еще одного участника материалы выделены в отдельное производство. Дело готовят к передаче в суд.

С целью обеспечения конфискации наложен арест на недвижимость и авто обвиняемых общей стоимостью более 8 миллионов гривен.

Как сообщала МГ «Объектив», меры пресечения в виде содержания под стражей избрали пятерым харьковчанам и жителю Кривого Рога. По версии следствия, они наладили межрегиональную схему поставки и сбыта каннабиса, кокаина и экстази.

Читайте также: Водитель внедорожника въехал в грузовик и скрылся с места ДТП на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 11 марта: подростка подозревают в изнасилованиях
Новости Харькова — главное за 11 марта: подростка подозревают в изнасилованиях
11.03.2026, 21:08
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
11.03.2026, 09:33
Синегубов рассказал о предприятии, которое атаковала РФ утром
Синегубов рассказал о предприятии, которое атаковала РФ утром
11.03.2026, 11:45
Удар по Харькову 11 марта: в каком состоянии пострадавшие (видео)
Удар по Харькову 11 марта: в каком состоянии пострадавшие (видео)
11.03.2026, 13:28
На Харьковщине 15-летнего подозревают в серии изнасилований мальчиков
На Харьковщине 15-летнего подозревают в серии изнасилований мальчиков
11.03.2026, 14:40
Действующий и экс-полицейские вымогали до 200 тыс. грн у наркоманов в Харькове
Действующий и экс-полицейские вымогали до 200 тыс. грн у наркоманов в Харькове
11.03.2026, 21:38

Новости по теме:

14.11.2025
С харьковского ресторатора, потерявшей мужа, требовали деньги: как угрожали 📹
27.03.2023
Избил, отобрал авто и требовал $2000: на Харьковщине поймали вымогателя
13.01.2023
«Выбивал» несуществующие долги: на Харьковщине будут судить вымогателя
07.10.2022
Бывшего ректора харьковского вуза будут судить за вымогательство
07.05.2022
В Харькове задержали бандитов, которые под видом полицейских вымогали деньги у наркозависимых (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Действующий и экс-полицейские вымогали до 200 тыс. грн у наркоманов в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 марта 2026 в 21:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевский райсуд Харькова передали дело о систематическом вымогательстве денег у наркозависимых.".