Водитель внедорожника въехал в грузовик и скрылся с места ДТП на Харьковщине

Полиция проводит проверку по факту аварии, произошедшей в городе Змиев около 17:30 10 марта.

Водитель Toyota Land Cruiser столкнулся с прицепом припаркованного грузового автомобиля и покинул место происшествия. Наряд группы реагирования патрульной полиции разыскал и остановил нарушителя. Это 59-летний местный житель, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

При общении с правоохранителями мужчина предоставил документы, после чего сел в машину и уехал. Решается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности.

Как писала МГ «Объектив», на 8% уменьшилось количество ДТП в Харьковской области в феврале. Всего в регионе произошло 282 аварии, в которых два человека погибли и 48 получили травмы различной степени тяжести. Правоохранители пришли к выводу, что больше всего ДТП с пострадавшими произошло в субботу, также много их было в понедельник и вторник.